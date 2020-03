김정현, 섹시하거나 귀엽거나…치명적 매력 담은 화보 공개

한국경제TV 핫뉴스

최근 인기리에 종영한 tvN `사랑의 불시착`에서 구승준 역할로 뜨거운 사랑을 받았던 배우 김정현이 화보를 공개했다.`캐치 미 이프 유 캔(Catch Me If You Can)`이라는 콘셉트로 진행된 이번 화보에서는 김정현의 다채로운 매력을 담았다. 김정현의 섹시한 매력부터, 봄기운 가득한 김정현의 귀여운 매력까지 모두 엿볼 수 있다.인터뷰에서 김정현은 `사랑의 불시착`과 관련한 진솔한 이야기를 나눴다. 그는 구승준이 서단(서지혜) 과의 사랑을 이루지 못한 채 죽은 것에 대해 "안타깝기도 했지만 오히려 지금 엔딩 덕분에 조금 더 기억 속에, 그리고 마음속에 남아있는 것 같아 감사하다"라고 밝혔다.김정현은 작품을 고를 때 재미있는 이야기인지 제일 중요하다며 "글로 표현된 이야기를 연기로 잘 표현하고, 전달할 수 있는지가 최우선이다. 김정현만의 색으로 캐릭터를 표현할 수 있는지 많이 고려한다"라고 말했다. 이어 김정현은 다음 스텝에 대한 질문에 "언제나 그렇듯, 그리고 앞으로도 `당신과의 만남`인 것 같다. 만남이 없는 배우 김정현은 존재하지 않기에 늘 새로운 만남을 기다린다"라고 말하며 새로운 작품에 대한 기대감을 내비치기도 했다