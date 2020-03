방탄소년단, 美 ‘빌보드 200’ 8위…메인 앨범 차트 3주 연속 `톱 10`

한국경제TV 핫뉴스

그룹 방탄소년단이 빌보드 메인 앨범 차트에서 3주 연속 최상위권을 유지하고 있다.17일(이하 현지시간) 미국 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면, 지난 2월 21일 발매된 방탄소년단의 정규 4집 ‘MAP OF THE SOUL : 7’은 ‘빌보드 200’ 8위에 올랐다.‘MAP OF THE SOUL : 7’은 ‘빌보드 200’ 차트 정상을 차지한 방탄소년단의 네 번째 앨범으로, 지난 3월 7일 자 ‘빌보드 200’ 1위로 첫 진입했다. 지난주 3위에 이어 이번 주 8위를 기록하며 3주 연속 빌보드 메인 앨범 차트 `톱 10`의 자리를 지키고 있다.2018년 8월 발표한 LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’는 ‘빌보드 200’에서 164위로 지난주 166위보다 두 계단 상승, 차트 역주행에 성공했다. 발매 후 1년 7개월이 지났음에도 현재까지 ‘빌보드 200’에 진입하며 전 세계적으로 꾸준한 사랑을 받고 있다.이외에도 ‘MAP OF THE SOUL : 7’은 ‘월드 앨범’ 2위, ‘테이스트메이커 앨범’ 2위, ‘톱 앨범 세일즈’ 3위, ‘톱 커런트 앨범 세일즈’ 3위, ‘인디펜던트 앨범’ 3위 등 다수 앨범 차트 상위권에 이름을 올렸다. 타이틀곡 ‘ON’은 ‘월드 디지털 송 세일즈’ 1위 등을 기록했다.또, 방탄소년단은 ‘소셜 50’에서 170번째, 140주 연속 1위에 등극해 최다, 최장 기록을 또 한 번 갈아치웠다. ‘아티스트 100’에서는 4위에 올랐다.한편, 방탄소년단의 ‘MAP OF THE SOUL : 7’은 ‘빌보드 200’ 1위를 포함해 영국 ‘오피셜 앨범 차트 톱 100’ 1위, 일본 오리콘 주간 앨범 차트, 주간 합산 앨범 차트에서 압도적 1위를 차지하는 등 전 세계 주요 음악시장에서 독보적 존재감을 드러냈다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지