몬스타엑스, 18일 웹 예능 ‘투턱베베와의 하루’ OST ‘HERE WE ARE (with TTG)’ 공개

한국경제TV 핫뉴스

그룹 몬스타엑스가 웹 예능 OST ‘HERE WE ARE (with TTG)’를 전격 발표한다.몬스타엑스는 18일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 웹 예능 ‘몬스타엑스의 투턱베베와의 하루’의 OST ‘HERE WE ARE (with TTG)’를 공개한다.신곡 ‘HERE WE ARE (with TTG)’는 몬스타엑스가 오랜만에 선보이는 밝은 올드스쿨 힙합곡으로, 에너지 넘치는 비트 위에서 노래와 랩의 경계선을 가뿐히 넘나들며 플렉싱하는 멤버들의 매력을 듬뿍 느낄 수 있다. 또한, 수많은 히트곡을 합작한 히트 프로듀서 키겐과 OUOW가 톡톡 튀는 멜로디와 노랫말을 썼고, 신예 프로듀싱팀 BYMORE가 앤틱한 기타와 브라스, 휘파람 등의 생기 넘치는 올드스쿨 사운드를 제대로 구현해냈다.몬스타엑스가 직접 참여한 OST를 공개하며 이목을 끈 ‘몬스타엑스의 투턱베베와의 하루’는 매주 화요일과 금요일 오후 7시 ‘투턱곰(TWOTUCKGOM)’ 공식 유튜브 채널을 통해 시청할 수 있는 웹 예능으로, 지난해 선보인 ‘몬스타엑스의 개 같은 하루’에 이어 특유의 밝고 유쾌한 매력을 고스란히 담았다. 해당 예능에서 몬스타엑스는 ‘투턱베베’로 나선 다섯 살 어린이 은준이와 함께 즐거운 추억을 만들며 좌충우돌 일일 육아를 체험하는 솔직한 모습을 드러내 팬들의 뜨거운 반응을 이끌어내고 있다.더불어 웹 예능 속 등장하는 캐릭터 ‘투턱곰’은 엔씨소프트와 몬스타엑스의 특별한 만남으로 탄생된 것으로, 셔누-누누곰, 민혁-밍곰, 기현-햄곰, 형원-지지곰, 주헌-허니곰, I.M-대니곰 등 각 멤버들의 매력을 녹인 곰 캐릭터로 이루어져 큰 인기를 몰고 있다.이어 유쾌하고 신나는 에너지를 가득 담아낸 신곡 ‘HERE WE ARE (with TTG)’까지 공개하며 웹 예능의 재미를 한층 업그레이드시킬 예정이다.몬스타엑스는 지난달 발표한 미국 첫 정규앨범 ‘ALL ABOUT LUV’(올 어바웃 러브)로 빌보드 메인차트 ‘빌보드 200’ 5위를 포함해 총 7개의 빌보드 차트 톱 10 진입을 기록했으며 롤링스톤 ‘톱 200 앨범’ 7위, 라디오 디즈니의 ‘톱 라디오 디즈니 송즈’ 차트 1위, 타임지 선정 ‘금주의 베스트 곡 5’를 차지하는 등 역대급 글로벌 성장을 보여주고 있다.한편, 몬스타엑스는 18일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 ‘몬스타엑스의 투턱베베와의 하루’의 OST ‘HERE WE ARE (with TTG)’를 공개한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지