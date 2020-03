■ Global ETF Daily & News ■ (2020/03/17)

파생/ETF 강송철 /곽성훈



▶️ 전일 상승 상위/하위



* Gainers: GDX(+18.4%), TLT(+6.5%), IEF(+2.6%), FXY(+2.2%), AGG(+1.7%)



* Losers: EWZ(-23.1%), ITB(-20.2%), VNQ(-17.7%), COPX(-17.4%), IYR(-16.9%)



▶️ 최근 5일 상승 상위/하위



* Gainers: XOP(+6.3%), UUP(+3.2%), BIL(+0.0%), SEA(+0.0%), TAO(+0.0%)



* Losers: PALL(-36.0%), ITB(-32.1%), TAN(-28.6%), PBW(-26.4%), EWZ(-24.9%)



▶️ 52 Week High



VIXY(+39.1%), VIIX(+37.9%), VXX(+37.1%), VXZ(+18.3%), VIXM(+18.2%)



▶️ 52 Week Low



EWZ(-23.1%), UGA(-22.3%), EWZS(-20.6%), ITB(-20.2%), EPHE(-19.4%)



♣️ News



[FT] Investors call for Fed help in ‘frozen’ commercial paper market

- 단기자금 마련 위한 기업 어음(CP) 금리가 리먼사태 이후 최고 수준 상승. 연준 개입 요구 증가

- CP 주요 매입자인 MMF는 환매에 대응하기 위해 보유 자산 매도. "모두가 현금만 원하는 상황"

- 총 CP 발행 금액은 연초 이후 1천억$ 증가한 1.1조$ 수준. 금융위기 당시 2.2조$보다는 적음

- 일요일 연준은 금리인하와 국채매입 등 긴급조치 발표했지만 CP 시장에 대한 지원은 빠짐

- 일부는 조만간 연준이 금융위기 당시 CP 매입위해 만들었던 funding facility 되살릴 것으로 예상

