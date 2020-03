프리미엄 디저트 카페 투썸플레이스가 커피와 함께 간단하게 아침 식사를 즐길 수 있는 모닝 메뉴를 다채롭게 선보인다고 16일 밝혔다. 이번에 투썸이 선보이는 모닝 신제품은 '커피가 가장 소중한 시간, 투썸 모닝과 함께 하는 아침'이라는 콘셉트로 하루를 더욱 활기차게 시작할 수 있는 간단하면서도 프리미엄한 아침 식사를 제안한다. 달콤한 '누텔라'와 함께 간편하게 즐길 수 있는 베이글, 부드럽고 고소해 아침 식사로 선호도가 높은 '계란'을 활용한 브리오슈와, 토스트 등 커피와 즐기기 좋은 메뉴로 구성됐다. 투썸 모닝 메뉴는 아메리카노(R)와 함께 주문 시 5500원부터 만나볼 수 있다. 특히 투썸은 행복한 아침을 만드는 파트너로, 누텔라와 함께 컬래버레이션 메뉴를 선보인다. 투썸은 '베이글 with 누텔라' 모닝 메뉴 2종을 통해, 이탈리아의 헤이즐넛 코코아 스프레드 누텔라를 더욱 간편하게 즐길 수 있는 '누텔라 미니팩(15g)'을 국내 최초로 소개한다. △호두 베이글 with 누텔라는 함께 제공되는 누텔라 스프레드를 얹어 더욱 고소하게 즐길 수 있는 베이글이다. △플레인 베이글 with 누텔라는 구수한 곡물 향이 나는 사워도우 베이글로, 누텔라와 함께 담백하고 달콤한 조화를 이룬다. △에그 베이컨 브리오슈는 두툼하고 촉촉한 계란 오믈렛과 베이컨, 치즈가 브리오슈 빵과 어우러진 샌드위치로 담백하고 짭조름한 맛이 특징이다. △토마토 머쉬룸 피자 토스트는 바삭하면서도 촉촉한 식빵 두 장 사이에 볶은 버섯과 토마토소스를 넣고, 그 위에 얇게 슬라이스 한 토마토와 쫄깃하고 짭쪼름한 모짜렐라 치즈를 올렸다. 투썸플레이스는 모닝 신메뉴 출시를 기념해 오는 20일 오후 4시부터 5월 31일까지 모바일투썸 5+1 스탬프 이벤트를 진행한다. 모바일투썸을 다운로드 하고 행사 기간 내 투썸 모닝 세트 구매 시 제공하는 스탬프 5개를 모은 고객에게 모닝 세트 무료 교환 쿠폰 1장을 증정한다. 이벤트와 관련된 자세한 내용은 투썸플레이스 홈페이지 또는 모바일투썸에서 확인 가능하다.조세일보 / 박병우 전문위원 pabw@joseilbo.com