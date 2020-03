원어스 환웅X건희, 첫 싱글 앨범 `IN ITS TIME` 티저 이미지 공개

한국경제TV 핫뉴스

보이그룹 원어스(ONEUS)가 첫 싱글 앨범 `IN ITS TIME` 개인 티저 이미지 공개를 완료했다.원어스는 16일 0시 공식 SNS를 통해 싱글 앨범 `IN ITS TIME`의 환웅, 건희 티저 이미지를 선보이며 컴백 기대감을 끌어 올렸다.공개된 사진 속 환웅은 순백의 귀공자와 같은 모습으로 청초하고 고급스러운 매력을 자아내고 있다. 또 시크한 분위기가 짙게 베인 이목구비로 극과 극의 다채로운 매력을 드러내기도 했다.반면 건희는 셔츠와 더블 데님 룩을 완벽하게 소화하며 스타일리시한 면모를 뽐냈다. 여기에 자연스러운 갈색머리로 부드럽고 포근한 분위기를 더하며 설렘을 안겼다.이처럼 원어스는 지난해 `US` 시리즈 3부작을 통해 강렬하고 카리스마 넘치는 모습을 보였다면, 이번 첫 싱글 `IN ITS TIME`로는 봄처럼 청량하고 세련된 매력을 발산하며 궁금증을 높이고 있다.오는 24일 원어스는 데뷔 첫 싱글 앨범 `IN ITS TIME을 발표하고 컴백한다.지난해 9월 미니 3집 `FLY WITH US` 이후 6개월 만의 신보로, 만물의 아름다운 시작과 함께 원어스의 본격 성장의 시작을 알리는 앨범이 될 전망이다.앞서 뚜렷한 콘셉트와 에너제틱한 퍼포먼스로 미국과 일본 등에서 괄목할 만한 성과를 거두며 차세대 K팝 보이그룹으로 도약한 만큼 이번 싱글 `IN ITS TIME`을 통해 원어스가 그려낼 새로운 이야기에 이목이 집중된다.한편, 원어스는 24일 데뷔 첫 싱글 앨범 `IN ITS TIME`을 발표하고, 본격 컴백 활동에 돌입한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지