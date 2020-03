`발라드 황제` 신승훈, 30주년 기념 앨범 `My Personas` 수록곡 `이 또한 지나가리라` 기습 선공개 결정

한국경제TV 핫뉴스

`발라드 황제` 신승훈이 데뷔 30주년 프로젝트를 시작한다.소속사 도로시 컴퍼니 측은 "발라드 황제 신승훈이 16일 데뷔 30주년 기념 앨범 `My Personas`의 수록곡 `이 또한 지나가리라`를 선공개를 전격 결정했다. 이를 시작으로 신승훈의 데뷔 30주년 프로젝트가 본격 시작되며, 추후 30주년 기념 앨범 `My Personas`을 발표할 예정이다"라고 밝혔다.이에 신승훈은 16일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 데뷔 30주년 기념 앨범 `My Personas`의 수록곡 `이 또한 지나가리라`를 선공개하며, 데뷔 30주년 프로젝트의 화려한 포문을 연다.선공개곡 `이 또한 지나가리라`는 국내 최고의 싱어송라이터 신승훈의 자작곡으로, 아이리쉬풍의 웅장한 오케스트라와 기타 사운드가 어우러진 대곡 스타일의 모던 락 트랙이다. 이제껏 신승훈의 작곡 스타일과는 또 다른 멜로디와 창법의 변화가 돋보이며, 팝 적인 멜로디가 진한 여운을 선사한다.특히 노래 제목 `이 또한 지나가리라`에서 알 수 있듯이 모든 이들에게 위로와 위안을 전하고자 선공개를 결정한 것으로 알려졌다.신승훈의 신곡 발표는 2017년 11월 싱글 `Limited Edition Vol.1` 이후 2년 4개월 만으로, 그의 음악을 기다려 온 오랜 팬들에게는 반가운 선물이 될 것으로 기대된다.한편, 신승훈은 16일 오후 9시 50분 방송되는 MBC `배철수 잼(Jam)`에 출연한다.5년 만의 토크쇼 게스트로 나서게 된 신승훈은 30년 동안 공개하지 않았던 에피소드와 함께 주옥같은 라이브 무대로 팬들을 만날 계획이다.