■ Global ETF Daily & News ■ (2020/03/16)파생/ETF 강송철/곽성훈▶️ 전일 상승 상위/하위* Gainers: EWZ(+17.6%), XOP(+14.8%), EWA(+14.2%), GREK(+13.8%), X LF (10,600 0.00%) (+13.2%)* Losers: GDX(-14.8%), SLV(-6.4%), PALL(-4.7%), GLD(-3.1%), FXY(-2.7%)▶️ 최근 5일 상승 상위/하위* Gainers: UNG(+10.7%), UUP(+5.5%), SHY(+0.1%), BIL(+0.1%), SEA(+0.0%)* Losers: OIH(-39.3%), GDX(-35.4%), PALL(-31.6%), AMLP(-30.4%), XOP(-26.7%)▶️ 52 Week HighUUP(+3.8%)▶️ 52 Week LowSLVP(-20.6%), SIL(-17.1%), GDX(-14.8%), GDXJ(-10.1%), GOAU(-10.0%)* 상승 ETF 키워드: DOLLAR, OIL, AUSTRALIA, BOND, BRAZIL* 하락 ETF 키워드: GOLD, SILVER, BOND, EURO, OIL♣️ News[FT] Democrats and White House strike deal on coronavirus package- 미국 국가 비상사태 선포. 연방 학자금 대출에 대한 이자 면제. 전략비축유 증대 위한 원유 매입- 스위스 제약회사 Roche의 대규모 진단을 승인하고, 빠른 진단을 위한 툴 개발에 보조금 지급- 드라이브 스루 방식 등 통해 한달 내 5백만명이 코로나 바이러스 검사를 받을 수 있도록 할 것- 민주당과 백악관은 바이스러 확산 대응을 위한 경기 부양책 합의. 2주 간의 유급병가 지원 포함- 최대 3개월 동안의 유급 가족 의료 휴가 지원, 실업급여 확대, Medicaid에 연방 펀딩 확대 등- 수십억 달러 규모 될 것. 므누신 재무장관은 지금 상황이 금융위기 때와는 다르다고 언급[FT] Fed cuts rates to zero as part of sweeping crisis measures- 미 연준, 기준금리 0~0.25%로 인하. 코로나19로 인한 경기침체 막기 위해 다른 중앙은행들과 연대- 최소 7천억 달러 규모의 양적완화(QE), 외국 은행과 달러 스와프 라인, 가계 및 기업 대출 완화를 위한 신용 프로그램 등 폭넓은 대책 발표- 연준, "코로나는 미국을 포함한 많은 나라들의 지역사회에 피해를 입히고 경제활동에 지장을 주었다. 세계 금융 여건도 큰 영향을 받았다. 연준은 모든 범위의 도구를 사용할 준비가 되어 있다." 언급- 양적완화 세부 내용으론 채권 최소 5천억달러, 모기지증권 최소 2천억달러 규모 매입 계획 발표- 미국 중앙은행은 스위스를 포함한 캐나다, 영국, 일본, 유럽의 은행들과 통화 스와프라인 개방- 통화 스와프 라인은 세계 자금시장의 긴장을 완화시켜 국내외 가계와 기업에 대한 유동성 제공 역할