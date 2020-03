TOO(티오오), 미니 1집 ‘REASON FOR BEING: 인(仁)’ 프롤로그 필름 선공개

한국경제TV 핫뉴스

TOO(티오오)가 본격적으로 세계관 스토리텔링을 시작했다.16일 0시 TOO 공식 V라이브 계정을 통해 1st 미니앨범 ‘REASON FOR BEING: 인(仁)’ 프롤로그 필름이 선공개됐다.1분 30초가량 구성된 프롤로그 필름은 이번 앨범의 포문을 여는 제이유를 시작으로 제롬, 동건, 재윤, 민수, 찬, 지수, 치훈, 경호, 웅기가 차례대로 등장한다.맑고 잔잔한 물, 숲, 대나무 등을 배경으로 펼쳐지는 평화로운 분위기가 마치 무릉도원을 연상케 했다. 그 속에서 순백의 비주얼을 자랑하는 10명의 멤버들은 앞서 오픈된 콘셉트 포토의 다크함과 전혀 다른 순수하고 청량한 매력을 발산하고 있다.그때 낯선 이의 침입으로 분위기가 반전돼 궁금증을 모았다. 새 떼들과 거세진 물결이 위험을 알렸고, 블랙 수트와 차가운 표정으로 무장한 TOO 멤버들이 잇따라 등장했다.활짝 핀 목련(Magnolia) 역시 이내 시들기 시작, 황폐해진 도시와 붉게 물든 배경 속에 서있는 TOO 멤버들이 보여줄 대서사는 어떤 이야기일지 귀추가 주목된다.더불어 오행(五行), 오방(五方), 오색(五色) 등 동양 철학을 바탕으로 그려질 1st 미니앨범 ‘REASON FOR BEING: 인(仁)’ 세계관에도 국내외 팬들의 관심이 날이 갈수록 높아지고 있다. 이날 공개된 프롤로그 필름은 정오(낮 12시) TOO 공식 유튜브 계정을 통해서도 만나볼 수 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지