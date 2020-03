엘리케이, 스위트 듀엣 송 `My Everything` 팬 커버 콘테스트 성황리 종료

한국경제TV 핫뉴스

`감성 여신` 엘리케이가 글로벌 팬들의 뜨거운 관심 속에 스위트 듀엣 송 `My Everything` 커버 콘테스트를 마무리했다.이엘파크는 앞서 지난해 12월부터 올해 2월까지, 엘리케이와 할리우드 배우 헌터 패리쉬의 듀엣 송 `My Everything` 커버 콘테스트를 진행했다.이러한 기획은 아티스트와 팬들의 새로운 소통 창구를 이용, 더욱 가까이 교감하고자 하는 의도에서 출발했다. 최근 기존 음악을 일방적으로 감상하는 데에서 벗어나 다양한 노래 해석과 함께 그 음악을 즐기는 상호작용이 일어나고 있는 것.미국에서 활동 중인 엘리케이도 마찬가지였다. 팬들은 자발적인 릴레이 커버로 엘리케이의 음악을 새롭게 즐기기 시작했고, 엘리케이는 이에 커버 콘테스트를 마련해 소통의 장으로 팬들을 초대했다.실제로 엘리케이의 `My Everything` 커버 콘테스트에 참여한 팬들은 피카츄 인형탈을 쓰고 귀여운 율동을 선보이거나, 꼬꼬댁 소리를 활용한 노래방 버전 등 자신들만의 다양한 방식으로 해석해 재미를 더했다.최종 우승자는 러빔(Luvim)으로, 남성듀오 콜링스(Collings)와 `My Everything`을 자신들의 개성을 살린 풀 세션으로 편곡해 라이브로 소화했다.커버 콘테스트를 통해 색다른 추억을 선사한 엘리케이와 할리우드 배우 헌터 패리쉬의 스위트 듀엣 송 `My Everything`은 엘리케이의 새 미니앨범 `러브 콜라주` 발매 곡 중 사랑의 가장 행복한 감정을 그려낸 곡이다.엘리케이는 "이번 커버 콘테스트를 통해 모든 이들이 `My Everything`의 주인공이 돼 사랑하는 연인, 친구, 가족과 함께 소중한 순간을 추억하길 바란다. 특별한 소통을 해준 팬들에게 감사의 마음을 전한다"라고 밝혔다.한편 엘리케이는 글로벌 활동을 지속해 나가며 여러 채널을 통해 아티스트 메시지 전할 예정이다.