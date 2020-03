보이그룹 원어스, 첫 싱글 `IN ITS TIME` 티저 이미지 첫 공개

한국경제TV 핫뉴스

보이그룹 원어스(ONEUS)가 데뷔 첫 싱글 앨범 `IN ITS TIME` 티저 이미지를 공개했다.원어스는 13일 0시 공식 SNS를 통해 싱글 앨범 `IN ITS TIME` 티저 이미지를 선보이며, 본격 컴백 카운트다운에 돌입했다.공개된 사진 속 원어스는 구름 한 점 없는 파란 하늘 아래, 힙한 복고풍의 청청 패션으로 풋풋하고 청량한 매력을 드러냈다.또 다른 사진에는 황금빛 터석으로 덮인 초원에 선 원어스는 광활한 대자연이 선사하는 고요한 분위기 속에서 조용히 사색을 즐기는 모습이다.특히 원어스는 그간 `US` 3부작 시리즈를 통해 짙은 스모키한 화장과 카리스마 넘치는 모습을 보였다면, 이번 첫 싱글 앨범 `IN ITS TIME` 티저 이미지에서는 한결 댄디하고 세련된 멋을 풍기며 여심을 자극한다.이에 앞서 원어스는 지난 12일 밤 10시에는 공식 SNS를 통해 싱글 `IN ITS TIME`의 스포일러 영상을 업로드하며 팬들의 뜨거운 호응을 얻었다.영상 속 원어스는 `고요 속의 외침`이란 게임을 통해 싱글 앨범 `IN ITS TIME`과 관련된 `지킬 앤 하이드`, `Difficult`, `발자국`, `머리카락 보일라`, `가재` 등 의문의 제시어를 공개하며, 첫 싱글 앨범 `IN ITS TIME`에 대한 궁금증을 끌어 올렸다.뿐만 아니라 원어스는 "첫 싱글 앨범 많이 기대해 주시고, 처음 시도하는 색다른 장르인 만큼 타이틀곡 많이 기대해 달라"고 귀뜸했다.오는 24일 원어스는 데뷔 첫 싱글 앨범 `IN ITS TIME`을 발표한다.싱글 앨범 `IN ITS TIME`은 만물의 아름다운 시작을 알리는 의미로, 원어스의 본격적인 성장의 시작을 알리는 앨범이다.원어스는 지난해 `US` 시리즈 3부작을 통해 뛰어난 퍼포먼스와 가창력, 화려한 무대매너까지 갖춘 차세대 K팝 보이그룹으로 자리매김했다.이제 본격적인 성장의 시작을 담아낸 첫 싱글 앨범 `IN ITS TIME`을 통해서는 어떤 새로운 모습을 보여줄지 귀추가 주목된다.한편, 원어스는 24일 첫 싱글 앨범 `IN ITS TIME`을 발표하고 컴백한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지