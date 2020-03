한국경제TV 핫뉴스

마침내 세계보건기구가 코로나19를 팬데믹으로 지정했습니다만 아직까지도 발병 시기와 원인, 바이러스 실체 등 모든 것을 모르는 그야말로 Nobody knows 상황이 지속되고 있습니다. 이렇다보니.. 증시를 비롯한 금융시장도 대혼란만 지속되고 있는데요. 오늘은 이 문제를 알아보는 시간을 마련했습니다. 도움 말씀을 주기 위해 -한국경제신문, 한 상 춘 논설위원-이 이 자리에 나와 있습니다.Q. 한 위원님 안녕하십니까? 오늘 새벽에 끝난 뉴욕 증시를 비롯한 국제금융시장에서 특징적인 것을 요약해주시지요.美 증시, 3대 지수 4% 넘게 flash crash 재현급여세 면제, 美 의회 동의 필요성으로 불투명알고리즘 부작용, final draw붕괴 땐 낙폭 키워세계보건기구(WHO), 코로나19 팬데믹으로 지정pandemic=pan+epidemic, 세계적 유행병 의미국제유가 3.7% · 금값 1.5% `비교적 큰 폭 하락`Q. 코로나 사태 이후 증시를 비롯한 금융시장에서는 종전에 볼 수 없었던 현상이 나타나고 있지 않습니까?질병·금융·경기 전형적인 `Nobody knows`코로나19 발병 이후 4개월 경과, 아직 원인 몰라금융시장, 안전자산과 위험자산 `동반 하락`재테크 투자자, 현금 `최우선적으로 확보`실물경기, `Nobody knows`로 미래 불확실성 확산기업, 투자 자제와 구조조정 통해 현금 확보Q. 방금 말씀하신 Nobody knows, 리스크 이론에서 `아무도 모른다`가 가장 위험한 것이 아닙니까?2020년대 들어 `New Abnormal` 시대 진입Normal→New Normal→New Abnormal코로나19 바이러스, 전형적인 디스토피아 문제디스토피아 문제, 사전에 연구가 제대로 되지 않아New Abnormal+Dystopia=Hyper Uncertainty아이켄그린, Hyper Uncertainty->Nobody KnowsQ. 주식투자를 비롯한 모든 경제활동은 원인을 정확히 알아야 하고 앞길이 보여야 가능한 것 아닙니까?경제활동, 정확한 원인 진단과 미래 예측 전제Nobody Knows, 두 전제가 무너졌다는 의미Nobody Knows, 칠흑과 같은 어둠으로 비유하이먼-민스키, 가장 무서운 위험으로 분류누구 말도 믿을 수 없어 `인포데믹` 현상 확산예측기관과 전문가, `마이클 피시 현상` 우려Q. 방금 언급하신 `인포데믹`과 `마이클 피시`는 무엇을 말하는 것인지 말씀해주시지요.Infordemic, Information과 Epidemic 합성어인포데믹, 잘못된 진단과 전망이 오히려 혼란을 초래해마이클 피시, 英 BBC 방송의 기상 전문가1987년 어부 `대형 허리케인` 조짐 제보피시, 대형 허리케인 오지 않을 것으로 예측당일 300년 만에 초대형 허리케인→英 초토화Q. 코로나19 사태가 지속되는 상황에 원인도 모르고 미래 예측까지 되지 않는다면 대책을 추진하기도 어렵지 않습니까?코로나19, 원인 진단에서 대처까지 `우왕좌왕`한국뿐만이 아니라 WHO 등 모든 국가 동일실물 경기에 미치는 영향, 제각각 모두 달라정확한 원인을 모르고 대처, 선무당과 같아선무당, 초강수로 대처하지만 나중에 후유증금리인하·유동성 공급·감세·재정 지출 나와Q. 그래도 재테크를 하려면 미래를 예측해야 하지 않습니까? 예측기관과 전문가의 예측이 잘 들어맞지 않을 때는 어떻게 해야 하는지 말씀해주시지요.테일러의 치마끝선 법칙, 치마 길이 길어지면그린스펀의 남성속옷지수, 남성속옷 판매 줄면로더의 립스틱 효과, 립스틱 색깔 짚어지면WSJ의 기저귀 지수, 기저귀 판매가 줄어들면전미경제연구소, 임신율과 출산율 낮아지면→향후 경기와 증시, 침체될 가능성이 높다는 의미Q. Nobody knows. 상당히 어려울 것으로 보이는데요. 이럴 때 어떻게 대처해 나가야 하는지 말씀해주시지요.Nobody Knows, 각자 스스로 잘 해 나가야바이러스 질병, 가장 오래된 원칙 지킬 필요올바르게 청결 유지 + 기침할 때 옷소매로 가리기사람 간 적정 거리 유지 + 얼굴 만지지 말기Nobody knows 리스크, 균형과 기본 지켜야특정인의 insight을 믿을 경우 가장 큰 낭패`pro bono publico`와 `open knowledge` 경영"did not sugarcoat, condemn or oversimplify"→ 나쁜 상황을 그럴 듯하게 포장하지 않았고,누구를 탓하지도 않았으며복잡한 상황을 함부로 단순화하지도 않았다정세미 지금까지 한국경제신문사의 한상춘 논설위원이었습니다.