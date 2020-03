■ Global ETF Daily & News ■ (2020/03/11)파생/ETF 강송철/곽성훈▶️ 전일 상승 상위/하위* Gainers: XOP(+21.8%), AMLP(+12.4%), GREK(+12.1%), USO(+11.0%), RSX(+10.5%)* Losers: TLT(-5.1%), PALL(-3.5%), FXY(-3.0%), TIP(-2.9%), LQD(-2.3%)▶️ 최근 5일 상승 상위/하위* Gainers: UNG(+7.5%), TLT(+4.0%), ASHR(+2.0%), FXF(+1.7%), FXY(+1.6%)* Losers: OIH(-40.7%), XOP(-33.2%), AMLP(-27.3%), USO(-26.8%), XLE(-22.1%)▶️ 52 Week High없음▶️ 52 Week LowHYD(-3.4%), VTIP(-1.1%), PU LS (35,300 0.00%) (-0.3%), VRP(-0.2%), PFXF(-0.1%)* 상승 ETF 키워드: BOND, OIL, PALLADIUM, TREASURY, AUSTRALIA* 하락 ETF 키워드: BOND, OIL, PALLADIUM, PREFERRED, PRIVATE EQUITY♣️ News[FT] Saudi-Russia price war puts $110bn of US energy bonds on the brink- 월요일 약 1,100억$ 미국 에너지회사 채권이 부실영역 진입. 전체(9,360억$)의 12%- 부실채권 정의는 국채 대비 10% 이상 금리로 거래되는 채권- BBB 등급 이하 정크본드 중에는 거의 2/3, 1,750억$ 에너지회사 채권이 부실채권으로 분류 가능- 에너지회사 채권은 전체 하이일드 채권 하락을 주도. 하이일드 채권 금리는 2016년 초 수준 급등- 많은 에너지 회사들이 차환에 어려움 겪을 것. 올해 미국 270억$ Oil&Gas 채권 만기 도래 예정- 펀드 손실로 연결. Chesapeake 채권 51%를 보유한 Franklin 인컴 펀드는 올해 11% 손실 기록[FT] Saudi Arabia pumps up volume in escalating oil price war- 감산 합의 결렬 후 사우디는 4월부터 원유 생산량을 늘릴 것이라고 발표- 일일 1,230만 배럴 (11,050 0.00%) 생산 목표. 기존보다 250만 배럴 늘어난 것. 최대 생산 capa 보다도 많음- "shock and awe" 전략. 다른 플 레이 (44,700 0.00%) 어들보다 큰 폭으로 생산 늘릴 수 있음을 보여주려는 의도