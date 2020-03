방탄소년단 ‘블랙 스완’, 케이팝 레이더 2020년 10주 차 주간 유튜브 조회수 차트 1위

한국경제TV 핫뉴스

음악방송 7관왕 등 새 앨범 활동으로 유종의 미를 거둔 방탄소년단(BTS)이 또 다시 케이팝 레이더(K-Pop Radar) 주간 유튜브 조회수 차트 1위를 달성했다.방탄소년단의 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7 (MAP OF THE SOUL : 7)' 선공개 곡 '블랙 스완(Black Swan)'의 공식 뮤직비디오가 케이팝 레이더 2020년 10주 차 집계 기간(3월 1일~3월 7일) 동안 단 3일 만에 2,563만 뷰를 기록해 주간 유튜브 조회수 차트 1위를 차지했다.케이팝 레이더에 따르면 지난 5일 공개된 '블랙 스완' 뮤직비디오의 24시간 조회수는 약 1800만 뷰를 기록했으며, 공식 활동이 지난 시점에도 식지 않는 화력을 보여줘 놀라움을 자아낸다.이와 관련, 케이팝 레이더는 "방탄소년단의 타이틀곡 '온(ON)' 뮤직비디오는 케이팝 레이더 사상 가장 높은 진입 조회수를 기록했고, 공개 당일 이전 발매 영상들도 약 2~3배 증가했다"며 '블랙 스완'과 함께 이번 방탄소년단의 활동을 기념했다.이어 "다른 영상이지만 한 아티스트가 3주 연속으로 주간 유튜브 조회수 차트 1위 자리를 지키고 있는 것 역시 방탄소년단이 처음"이라며 방탄소년단의 또 다른 기록 경신에 주목했다.뿐만 아니라, 앞서 방탄소년단은 2020년 2월 이달의 아티스트로 선정된 바 있다. 이번엔 케이팝 레이더 최초 3주 연속 유튜브 조회수 차트 1위 타이틀을 거머쥐며 뜨거운 인기와 영향력을 입증했다.이번 10주차 케이팝 레이더 주간 유튜브 조회수 차트에서는 엔시티 127(NCT 127)의 '영웅(Kick It)'이 1,277만 뷰로 3위에 새롭게 진입해 눈길을 끌었다. 이어 엠씨엔디(MCND)의 '아이스 에이지(ICE AGE)'의 추이도 주목할 만하다. '아이스 에이지'는 지난주 주간 조회수 95만 뷰에서 455만 뷰로 전주대비 4배 이상 크게 증가하며 45계단 수직 상승해 9위에 올라섰다.또한 방탄소년단의 'ON'(2,333만 뷰), 싸이의 '강남스타일'(638만 뷰), 블랙핑크의 '킬 디스 러브(Kill This Love)'(592만 뷰), 방탄소년단의 '작은 것들을 위한 시(Boy With Luv)'(581만 뷰), 에버글로우의 '던 던(DUN DUN)'(498만 뷰), 블랙핑크의 '뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)'(482만 뷰), 레드벨벳의 '사이코(Psycho)'(386만 뷰) 등이 10주 차 케이팝 레이더 주간 유튜브 조회수 차트 TOP 10에 올랐다.음악 스타트업 스페이스오디티에서 설립한 케이팝 레이더는 지난 일주일 동안 전 세계에서 시청한 유튜브 조회수를 토대로 매주 주간 차트를 공개하고 있으며, 집계 데이터를 통해 '2019 K-POP 세계지도'를 공개하여 화제를 모은 바 있다. 케이팝 레이더 사이트를 통해 10위 밖의 전체 순위를 확인할 수 있으며, 그 외에도 인스타그램, 트위터, 페이스북, 팬카페 등의 팔로워 차트도 확인해 볼 수 있다.