■ Global ETF Daily & News ■ (2020/03/10)파생/ETF 강송철/곽성훈▶️ 전일 상승 상위/하위* Gainers: UNG(+5.9%), FXY(+3.1%), TLT(+2.7%), FXF(+1.6%), WEAT(+1.5%)* Losers: XOP(-36.9%), OIH(-32.2%), AMLP(-28.1%), USO(-25.3%), XLE(-20.1%)▶️ 최근 5일 상승 상위/하위* Gainers: TLT(+11.3%), FXY(+6.0%), GLD(+5.8%), FXF(+4.0%), UNG(+3.8%)* Losers: XOP(-47.0%), OIH(-45.8%), AMLP(-36.7%), USO(-34.3%), XLE(-27.9%)▶️ 52 Week HighVIXY(+27.4%), VIIX(+24.9%), VXX(+23.9%), VXZ(+13.0%), DWSH(+12.8%)▶️ 52 Week LowAMZA(-42.4%), XOP(-36.9%), XES(-33.7%), OIH(-32.2%), IEZ(-32.0%)* 상승 ETF 키워드: TREASURY, BOND, DOLLAR, BEARISH, EURO* 하락 ETF 키워드: OIL, MLP, ENERGY, BRAZIL, GREECE♣️ News[SA] Stocks sink most since 2008; Treasury yields pushed to fresh historic lows- 다우지수 7.8%, S&P500 7.6%, 나스닥 7.3%, 러셀 (1,680 -1.18%) 2000 9.4% 하락하며 주요 지수 모두 폭락- S&P는 500지수는 7% 하락 시작에 서킷브 레이 (44,100 -0.90%) 커 발동, 금융 위기 이후 최악의 하락세- 미국 주식시장 총 거래량은 170억 주를 상회했으며 10거래일 이동평균 기준 2008년 보다 높음- 이탈리아는 코로나19로 인구 25%에 영향 줄 수 있는 이동 제한령(draconian containment) 선포- OPEC+의 생산 동맹 붕괴. WTI가격 24.6%, S&P 에너지 섹터 20% 하락하며 경기 침체 우려 악화