다운, 신곡 ‘기억소각’ 무빙 포스터 추가 공개

실력파 신인 다운(Dvwn)이 신곡 `기억소각` 무빙 포스터를 추가 공개했다.소속사 KOZ엔터테인먼트 측은 10일 정오 공식 SNS를 통해 다운(Dvwn)의 디지털 싱글 `새벽 제세동 Vol.2` 타이틀곡 `기억소각` 무빙 포스터를 선보이며 신곡에 대한 기대감을 높였다.공개된 포스터에는 적막한 바다 속의 도시에 갇힌 다운(Dvwn)의 모습과 함께 빌딩 위에 새겨진 `Fish Out of Water`이라는 문구가 눈길을 사로잡는다.또한 무한 상상력을 자극하는 판타지적 영상과 함께 흘러나오는 다운(Dvwn)의 음색이 새벽의 고요하고 적막한 분위기를 담아내며 한층 깊은 감성을 자아낸다.오는 11일 다운(Dvwn)은 신곡 `기억소각`을 담은 디지털 싱글 `새벽 제세동 Vol.2`을 발표한다.첫 번째 싱글의 `마지막` `불면증`을 통해 깊은 밤, 잠들지 못하는 감정을 이야기했다면, 이번 `기억소각`을 통해서는 새벽에도 쉽게 지워지지 않는 사랑의 사소한 감정을 노래한다.특히 신곡 ‘기억소각’은 새벽을 깨우는 목소리 다운(Dvwn)의 독보적 음색과 감성과 래퍼 기리보이의 랩 피처링이 더해져 한층 멜로디컬한 트랙으로 완성됐다.이처럼 다운(Dvwn)은 평소 좋아하는 뮤지션 기리보이와의 첫 컬레버레이션 작업으로 어떤 음악적 시너지를 이뤄낼지 귀추가 주목된다.뿐만 아니라 다운(Dvwn)은 엑소 찬열의 `봄 여름 가을 겨울(SSFW)`, 엑소 레이 `Mapo Tofu`, 베이빌론 `Karma`, 에릭남 `Love Yourself` 등 다수의 곡 작업에 참여해온 실력파 뮤지션인 만큼 이번 신곡 `기억소각`에 대한 리스너들의 궁금증은 최고조에 이른 상황이다.한편, 다운(Dvwn)은 11일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 디지털 싱글 `새벽 제세동 Vol.2`를 발표한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지