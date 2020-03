ITZY, 신곡 ‘WANNABE’ 당당한 매력 돋보이는 미미미 춤‘으로 인기몰이 예고

한국경제TV 핫뉴스

ITZY(있지)가 컴백을 기념해 틱톡(TikTok)에서 글로벌 댄스 챌린지를 진행 중이다.ITZY는 지난 9일 오후 6시 미니 2집 `IT`z ME`(있지 미)와 타이틀곡 `WANNABE`(워너비)를 발표하고 화려하게 컴백했다.같은 날 오후 6시 30분부터는 글로벌 쇼트 비디오 앱 틱톡을 통해 `WANNABEITZY`(워너비있지) 댄스 챌린지를 펼쳐 전 세계 팬들의 도전 욕구를 끌어올렸다.이번 댄스 챌린지는 신곡 `WANNABE` 후렴의 포인트 안무를 따라 하면서 유저들의 흥과 개성을 표출할 수 있다.ITZY는 틱톡 공식 계정(https://www.tiktok.com/@itzyofficial)에서 글로벌 팬들에게 인사를 전하고 `WANNABEITZY` 챌린지를 직접 소개했다."I don`t wanna be somebody Just wanna be me, be me I wanna be me, me, me"라는 가사에 맞춰 얼굴을 휘감는 미미미 춤과 팔을 높이 들었다 앞으로 뻗는 히어로 춤으로 신곡의 에너지를 뽐냈다.ITZY의 새로운 음악을 보고 듣는 차원에서 한 발 더 나아가 함께 즐기는 이번 챌린지에 국내외 유저의 많은 참여가 이어질 것으로 기대를 모은다.신곡 `WANNABE`는 다섯 멤버의 빛나는 비주얼과 파워풀한 퍼포먼스 그리고 중독성 강한 멜로디가 3박자를 갖추며 메가 히트의 신호탄을 쏘아 올렸다.10일 오전 9시 기준 네이버뮤직, 지니뮤직, 벅스, 소리바다 등 4개 음원 사이트의 실시간 차트 1위를 차지했다.강렬한 댄스 브레이크와 5인 5색 캐릭터가 또렷한 매력을 자랑하는 뮤직비디오는 유튜브 인기 급상승 동영상 정상에 오르며 뜨거운 인기몰이를 예고했다.한편, ITZY는 2019년 7월 발매한 `ICY`(아이씨) 이후 8개월 만에 컴백해 신곡 `WANNABE`로 활발한 활동을 이어갈 예정이다.