헤디, 신곡 ‘Without U’ 발매

믿고 듣는 음색 강자 ‘헤디(Hedyy)’가 신곡 `Without U`를 발매했다.지난 8일 헤디는 각 음원사이트를 통해 신곡 `Without U`를 발매하고 본격 활동에 돌입했다.헤디는 홍대, 이태원, 신촌 등지에서 버스킹의 황태자로 불리며 유명세를 떨치고 있다.신곡 `Without U`는 이별 뒤 느끼는 감정을 솔직하고 담백하게 표현한 미디엄 팝 장르 곡이다. 작곡에는 프로듀서 김동영과 헤디가 공동으로 프로듀싱해 눈길을 끈다. 또 기타리스트 강신혁의 매력적인 기타 사운드가 곡의 애절함을 더욱 증폭시킨다.이번 신보를 통해 장르의 스펙트럼을 넓힌 헤디는 소속사를 통해 “대중들에게 더 가까운 가수, 다양한 공연과 앨범으로 다가갈 것이다”고 전했다.한편 헤디의 신보 `Without U`는 각 음원사이트를 통해 공개됐다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지