추화정, 신곡 뮤직비디오 비하인드 컷 깜짝 공개…‘청량미 넘치는 비주얼’

가수 추화정이 신곡 뮤직비디오 비하인드 컷에서 청량한 비주얼을 뽐냈다.9일 소속사 아이컨텍컴퍼니 측은 공식 SNS 계정을 통해 추화정의 두 번째 싱글 ‘On My Own(온 마이 온)’의 뮤직비디오 비하인드 컷을 게재했다.공개된 사진 속 추화정은 뮤직비디오 촬영장에서 깜찍한 표정을 지으며 꽃받침 포즈를 취하기도 하고, 아래를 응시하며 밝은 미소를 짓는 등 훈훈한 비주얼을 과시해 눈길을 끌었다.이어 함께 공개된 컷에서 추화정은 인적이 없는 도로 위에서 바람을 느끼며 자유로운 포즈를 쏟아내 또 다른 분위기를 연출했다.추화정의 신곡 ‘On My Own’은 꿈을 꾸는 모든 이들에게 전하는 힘찬 메시지와 어제의 힘들고 아팠던 기억들은 감싸 안아주고, 새로운 오늘을 긍정적이고 맑은 눈으로 바라보며 자신의 소신대로 걸어 나가겠다는 마음을 담은 팝&락 장르의 곡이다.추화정은 과거 Mnet ‘너의 목소리가 보여2’에서 ‘8등신 이선희’로 출연해 탁월한 가창력으로 주목받았으며, 지난해 1월 첫 싱글 ‘실컷’으로 정식 데뷔, 국내외를 오가며 활발한 활동을 펼치고 있다.추화정의 두 번째 싱글 ‘On My Own’의 음원과 뮤직비디오는 각종 온라인 음원사이트에서 확인할 수 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지