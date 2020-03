■ Global ETF Daily & News ■ (2020/03/09)파생/ETF 강송철/곽성훈▶️ 전일 상승 상위/하위* Gainers: TLT(+5.2%), PPLT(+4.2%), JETS(+1.2%), IEF(+1.0%), PALL(+0.9%)* Losers: OIH(-11.0%), XOP(-9.6%), USO(-9.2%), AMLP(-6.9%), XLE(-5.6%)▶️ 최근 5일 상승 상위/하위* Gainers: GDX(+12.2%), XLU(+7.9%), TLT(+7.4%), TUR(+7.1%), GLD(+6.2%)* Losers: OIH(-18.2%), XOP(-16.1%), AMLP(-9.3%), EWZ(-8.5%), JETS(-8.2%)▶️ 52 Week HighZROZ(+8.2%), EDV(+7.0%), VIXM(+6.9%), TLT(+5.2%), SPTL(+5.0%)▶️ 52 Week LowXES(-12.1%), PSCE(-11.9%), OIH(-11.0%), IEZ(-10.4%), AMZA(-9.7%)* 상승 ETF 키워드: TREASURY, BOND, GOLD, PLATINUM, POUND* 하락 ETF 키워드: OIL, ENERGY, MLP, BRAZIL, GREECE♣️ News[FT] Russia breaks Opec oil alliance as it takes on US shale- OPEC과 러시아 추가 감산안 합의에 실패. 감산으로 미국 shale 산업만 득을 볼 것이라는 이유- 최근 러시아 Rosneft와 Nord Stream2 가스 파이프라인에 대한 미국 제재도 합의 불발의 배경- 사우디는 미국, 유럽, 아시아로 판매하는 원유가격 배럴 (11,150 -2.19%) 당 8$ 삭감. 가격(인하) 전쟁 시작- 유가 급락은 이미 자본 차입에 부담을 겪고 있는 미국 석유회사들에 큰 고통 될 것- 일부는 합의 실패가 유가 30$ 수준까지 떨어뜨릴 수 있을 것으로 예상. 금요일 WTI -9% 급락[WSJ] Fear Isn’t the Only Driver of the Treasury Rally: Banks Need to Hedge Their Mortgages- 금리 하락할 때마다 헤지를 위한 은행의 장기채권 매입 증가. 금리 하락을 가속화시킴- JP 모건 리서치, 은행이 모기지와 예금 헤지 위해 1.2조$ 규모 10년 미국국채 사야할 것으로 추정. 현재 미국 상업은행이 보유한 미국 장기국채는 3조$ 규모- 금리 하락 시 모기지 리파이낸싱으로 은행이 받는 이자 감소. 은행은 장기채 매입으로 손실 헤지- 대형 은행들의 모기지 대출 등 규모 과거보다 늘어나면서 금리 변동에 대한 수익 민감도 증가