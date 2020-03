‘믿고 듣는 뮤지션’ 그리즐리, 7일 새 싱글 ‘Whatever for u’ 발매

한국경제TV 핫뉴스

가수 그리즐리(Grizzly)가 새 싱글로 돌아온다.소속사 EGO엔터테인먼트는 지난 5일 공식 SNS를 통해 그리즐리의 새 싱글 ‘Whatever for u(왓에버 포 유)’ 커버 이미지를 공개하며 신곡 발매 소식을 알렸다.‘Whatever for u’는 연인을 위해서는 모든 다 할 수 있는 의미가 담긴 곡으로, 세련된 비트 위에 남성미가 강조된 가사를 담아 그리즐리 특유의 감성적인 음색을 녹여냈다.앞서 ‘Bench(벤치)’, ‘Phone(폰)’ 등 감성적인 R&B(알앤비) 로 많은 사랑을 받은 그리즐리는 이번 앨범을 시작으로 섹시하고 감미로운 힙합 R&B 곡으로 다른 매력을 선보일 예정이라 벌써부터 가요팬들의 기대감을 자아내고 있다.그리즐리의 새 싱글 ‘Whatever for u’는 오는 7일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지