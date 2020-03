‘쟈니브로스 글로벌 루키’ 알렉사, 6일 2nd 싱글 ‘Do or Die’ 발매

한국경제TV 핫뉴스

글로벌 루키 알렉사(AleXa)의 새로운 이야기가 공개된다.알렉사는 6일 정오 각종 온라인 음원 사이트를 통해 두 번째 싱글 ‘Do or Die(두 오얼 다이)’를 발매한다.‘Do or Die’는 지난해 10월 발매한 데뷔곡 ‘Bomb(밤)’에 이어 알렉사가 약 4개월 만에 발표하는 신보로, 두려움에 직면하거나 인생의 어려움 앞에 섰을 때, 포기하지 말고 싸워 이기라는 메시지를 담은 곡이다.그루비 브라질 펑크에 일렉트로와 EDM이 결합된 이 곡은 알렉사의 트레이드마크인 파워풀 퍼포먼스와도 잘 어울린다. 또, 강렬한 드럼과 중독성 강한 후렴이 인상적이며, 데뷔곡 ‘Bomb’보다 더 강력해져 돌아온 알렉사의 모습을 확인할 수 있다.여기에 BTS, 트와이스, 레드벨벳, 슈퍼주니어, NCT, SuperM 등 최정상급 K-POP 아티스트들과 작업한 스웨덴 작곡팀 EKKO MUSIC이 작곡에 참여했으며, 리코딩프로듀싱과 작사에는 마마무, 원어스 소속사 RBW의 황성진 프로듀서가 가세해 한층 더 완성도를 높였다.음원과 동시에 공개될 뮤직비디오 또한 많은 기대가 모아지고 있다. 알렉사의 소속사 지비레이블은 대한민국 최대 크리에이티브 집단인 쟈니브로스의 레이블 회사다. 쟈니브로스의 역량을 총집합한 뮤직비디오가 탄생했다고 볼 수 있다.마치 초대형 SF 영화를 방불케 하는 거대한 스케일과 화려한 영상미, 흥미진진한 스토리, 알렉사의 강렬한 퍼포먼스가 더해져 팬들의 눈과 귀를 사로잡을 전망이다.‘Do or Die’ 음원과 뮤직비디오는 6일 정오부터 감상할 수 있으며, 알렉사는 음악방송 및 다양한 콘텐츠를 통해 활발한 활동을 펼칠 예정이다.한편, 알렉사는 소속사 지비레이블(ZB Label)이 최근 미국 대형 에이전시 ICM Partners(아이씨엠 파트너스)와 에이전트 계약을 체결하면서 데뷔 4개월 만에 초고속 해외 진출을 눈앞에 두고 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지