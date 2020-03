한국경제TV 핫뉴스

앵커>코로나19 확산에도 불구하고 세계보건기구. WHO는 세계적인 대유행을 의미하는 `판데믹`을 선언하지 않고 있습니다.하지만 세계 경제는 이미 '판데믹'을 우려하고 있는 모양새입니다.주요국 증시는 연일 등락을 거듭하고 있고, 올해 성장률 전망치를 낮추는 기관들이 잇따르고 있습니다.지수희 기자입니다.<기자>코로나19가 세계 경제를 흔들 수 있다는 위기감이 커지면서 지난주 뉴욕증시는 크게 출렁였습니다.기준금리 0.5%p 인하라는 연준의 긴급 처방에도 불구하고 불안감은 여전합니다.지난 2주 동안 유럽 주요지수도 10% 안팎의 하락세를 보였습니다.글로벌 주요 기관들은 세계 경제 성장률 전망치를 하향조정하고 있습니다.게오르기에바 IMF 총재는 당초 3.3%로 예상했던 올해 성장률이 2.9% 밑으로 떨어질 것으로 내다봤습니다.2주 전까지만 해도 0.1%포인트만 낮출 것이라던 IMF는 "코로나가 중국과 주변국을 벗어나 전세계로 퍼질 것이라고 예측하지 못했다"며 "다음 주 이후 수정전망을 내놓을 것"이라고 말했습니다.<인터뷰> 크리스탈리나 게오르기에바 IMF 총재"We unfortunately over the last week have seen a shift to a more adverse scenario for the global economy. Growth in 2020 will dip below its last year`s levels. (우리는 불행히도 지난주 세계 경제에 대한 더 불리한 시나리오로의 전환이 있었습니다. 2020년 성장률은 작년 수준(2.9%) 밑으로 떨어질 것입니다.)"이에 앞서 OECD는 세계 경제 성장률 전망치를 당초 2.9%에서 2.4%로 수정했습니다.OECD는 "코로나19가 글로벌 밸류체인, 관광업, 금융시장, 경제심리 등에 영향을 미치고 있다"며 "2003년 사스보다 세계경제에 큰 충격을 줄 것"이라고 설명했습니다.그러면서 "이 수치는 코로나19가 1분기 이후 완화될 것이라는 전제에 따른 전망"이라며 "코로나19가 전세계로 번질 경우는 세계 경제 성장률이 1.5%에 그칠 수 있다"고 경고했습니다.OECD는 한국의 전망치도 2%로 하향 조정하면서 확산세가 진정되지 않을 경우 추가 조정할 수 있다고 예고했습니다.한국경제TV 지수희입니다.