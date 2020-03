ITZY, 9일 컴백 쇼케이스 전 세계 생중계…신곡 `WANNABE` 무대 최초 공개

한국경제TV 핫뉴스

ITZY(있지)가 9일 오후 8시 컴백 쇼케이스를 온라인 생중계하고, 신곡 무대를 최초 공개한다.ITZY는 9일 오후 6시 두 번째 미니 앨범 `IT`z ME`(있지 미)와 타이틀곡 `WANNABE`(워너비)를 발매하고 화려하게 컴백한다.2시간 뒤인 오후 8시 네이버 V 라이브를 통해 `ITZY LIVE PREMIERE`(있지 <있지 미> 라이브 프리미어)를 전 세계에 생중계, ITZY를 손꼽아 기다려 온 팬들과 만난다.`무대 장인`이라는 수식어에 걸맞게 타이틀곡은 물론 새 앨범의 수록곡 `24HRS`(24아워스)의 퍼포먼스를 선보이고 많은 이들을 매료시킬 예정이다.`24HRS`는 마돈나(MADONNA), 찰리 XCX(CHARLIE XCX) 등 세계적인 스타들과 작업한 아티스트 소피(SOPHIE)와 작가 롤라 블랑(Lola Blanc)이 작곡과 편곡에 참여했고, 유명 래퍼 페노메코가 작사해 높은 완성도를 자랑하는 곡이다.`WANNABE`는 여러 장르의 장점을 한 곡에 담은 퓨전 그루브(Fusion Groove) 트랙과 타인의 기준에 얽매이지 않고 나만의 색깔을 보여주겠다는 `one & only ME` 메시지가 탁월한 조합을 이룬 곡이다.데뷔곡 `달라달라`를 만든 유명 작곡팀 별들의전쟁 *(GALACTIKA *)이 곡 작업을 맡았다.정식 발매 전부터 음악, 콘셉트, 뮤직비디오 등 다방면에서 한층 강력해진 모습을 예고해 기대와 반응이 뜨겁다.예지, 리아, 류진, 채령, 유나 다섯 멤버는 앞서 오픈한 티저에서 하이틴 영화의 주인공을 떠올리게 하는 독보적 비주얼을 드러내며 틴크러시 매력까지 극대화하고 있다.여기에 무대 위 강렬한 에너지를 뿜어내는 파워 퍼포먼스까지 예고해 2020년을 휩쓸 히트송 탄생을 기대케 한다.한편, ITZY가 되고 싶은 `나(ME)`를 표현한 새 앨범 `IT`z ME`는 3월 9일 오후 6시 각종 음원사이트에서 만나볼 수 있다.