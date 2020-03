어반자카파 조현아, ‘낀대:끼인세대’ OST ‘별별위로’ 5일 발매

한국경제TV 핫뉴스

그룹 어반자카파 조현아가 오피스 유튜브 드라마 `낀대:끼인세대` OST의 두 번째 주자로 나섰다.조현아는 드라마 `낀대:끼인세대 OST Part. 02`의 `별별위로`를 5일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매한다.오피스 유튜브 드라마 `낀대:끼인세대`는 위에서는 까이고, 아래에서는 치이며 이른바 `낀대`로 불리는 끼인 세대들의 웃픈 직장 공감 에피소드를 다룬 달콤씁쓸한 스토리를 담아낸 드라마다.OST Part. 02 `별별위로`는 `널 사랑하지 않아`, `그때의 나, 그때의 우리`, `서울 밤` 등 수많은 히트곡을 발표하며, R&B와 소울 계열의 음악을 지향해온 `어반자카파`의 홍일점 조현아가 참여했다.허스키하면서도 소울 짙은 음색이 매력적인 조현아는 드라마 `다시 만난 세계`의 OST `Waiting for You`, ‘W’ OST `Falling` 등을 선보이며 OST 분야에서도 탁월한 가창력을 선보였으며, 최근에는 싱글 `그대 떠난 뒤`, `고백`을 잇따라 내놓으며 `솔로 아티스트`로의 성공적인 데뷔도 마쳤다.조현아의 `별별위로`는 극 중 직장인들의 쓸쓸한 심정을 담아낸 곡으로, 말하는듯한 담백한 보컬과 어쿠스틱기타, 드럼, 베이스가 하나로 어우러져 쓸쓸한 감성을 자아내는 발라드 곡이다.특히 `수고했어요 그대여, 오늘도 전쟁 같은 하루를 견뎌냈죠`와 같은 노랫말처럼 퇴근길에 우리의 마음을 어루만져 주는 위로의 곡으로 탄생했다.`별별위로`는 수지 `나를 잊지말아요`, 효린 `just stay` 등을 작곡하며, 박봄, 윤하, 알리, 송하예, 폴포츠, 스틸하트, 송가인, 홍진영 등 국내에서 최다 OST를 작곡한 음악감독 알고보니혼수상태(김경범)와 김지환, 이진실이 의기투합했고 드럼 강수호, 베이스 신현권, 기타 김민규 등 국내 최고의 세션맨들도 참여해 눈길을 끈다.한편 오피스 유튜브 드라마 `낀대:끼인세대`는 매주 목요일 5시 유튜브 `�채널`에서 방영 중이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지