DPR LIVE, 정규 앨범 `IS ANYBODY OUT THERE?` 발매

래퍼 DPR LIVE (디피알 라이브)가 정규앨범 `IS ANYBODY OUT THERE?`을 발매했다.신보 `IS ANYBODY OUT THERE?`은 DPR LIVE 데뷔 이후 첫 정규 앨범이다.이번 정규 앨범에는 총 11곡이 실렸다. △HERE GOES NOTHING △GERONIMO! △TO WHOEVER △OUT OF CONTROL △DISCONNECT △S.O.S △OH GIRL △KISS ME △NEON △LEGACY △NO RESCUE NEEDED 타이틀 곡만 네 트랙인 이번 앨범은 힙합부터 인디, R&B를 넘나드는 다양한 장르의 곡들이 수록돼 폭 넓은 음악적 스펙트럼으로 DPR 크루만의 독창적이고 무한한 가능성을 보여준다.DPR LIVE의 첫 정규 앨범에는 피처링 아티스트 한 명 없이 오로지 DPR LIVE와 DPR 크루로만 구성되어 더욱 짙은 DPR 크루만의 분위기를 느낄 수 있고 앨범 전체적으로 자전적인 메시지를 스스로 전달한다.팬들은 "뮤비 만든다더니 무비를 만들었네", "한곡 한곡 전부 명곡이다", "역대급 앨범, 전무후무 유일무이한 아티스트" 등 뜨거운 반응을 보였다.음원은 물론 뮤직비디오도 크루 전체가 기획하고 멤버인 DPR IAN 감독이 직접 제작에 참여했다. 크루들의 참여도가 높은 만큼 DPR 만의 이야기를 진솔하게 만나볼 수 있는 앨범이다.2017년 3월 2일 데뷔곡 `Know Me`로 가요계에 등장, 숱한 기록을 쌓으며 `힙합씬 대세`의 명성을 제대로 입증했고 수지, 로꼬, 크러쉬 등 유명 아티스트들의 앨범에 피처링으로 참여했으며 아디다스와의 콜라보 음원 `GRAVITY`를 비롯해 뮤직비디오를 제작한 바 있다.2018년 첫 월드투어 21개 도시 가운데 16개 도시 전석 매진 기록을 세웠고 서울 콘서트 티켓을 오픈 1분 만에 매진 시켰다. 앞으로 정규 앨범 발매를 기해 더욱 새롭고 다양한 모습을 대중 앞에 선보일 예정이다.2020년 DPR LIVE가 한국을 넘어 글로벌 음악시장에 몰고올 열풍이 기대된다.