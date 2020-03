한국경제TV 핫뉴스

외국인 투자자가 순매수로 돌아서고 투자심리가 살아나면 반도체, IT 관련주가 시장을 주도할 것이란 분석이 나왔다.김인식 IBK투자증권 연구원은 4일 보고서에서 "외국인 수급이 재차 유입되면서 IT 중심의 성장이 이어질 것"으로 예상한다.김 연구원은 "외국인은 최근 10거래일 동안 4조 원 이상 순매도한 것은 2008년 글로벌 금융위기, 2010년 유럽발 리스크, 2011년 미국의 더블딥 우려가 부각된 시점과 유사한 수준"이라고 분석했다.당시 외국인들은 급매도 후 1~2개월 동안 매수세로 전환하면서 그간 지수 하락폭을 회복해왔다는 게 그의 설명이다.그러면서 반도체 업황 개선에 대한 기대감은 여전히 지속되고 있다고 분석했다.그는 "코로나19 사태로 인해 글로벌 수요 부진 우려 및 공장 가동 중단 등이 발생한 영향으로 1분기 실적 기대는 다소 약화됐지만 2분기 실적 등 향후 실적에 대한 기대감이 이어지고 있어 IT 중심의 장세를 지지할 것"이라고 전망했다.