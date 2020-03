ITZY, 신곡 `WANNABE` 유닛 티저 첫 공개…‘만능 꿀조합 케미 눈길’

한국경제TV 핫뉴스

ITZY(있지)가 새 앨범의 유닛 티저를 최초 공개하고 `꿀조합` 케미를 선사했다.ITZY는 4일 0시 공식 SNS 채널에 두 번째 미니 앨범 `IT`z ME`(있지 미)의 유닛 티저 4장을 게재하고 컴백 기대감을 고조시켰다.다섯 멤버는 두 가지 콘셉트로 제작한 이번 티징 콘텐츠에서 이채로운 매력을 발산하며 극강의 케미를 보여줬다.예지-류진은 네모난 틀을 깨고 나온 듯한 사진을 통해 틴크러시의 정석을 선보였고, 리아-유나-채령은 부드러운 카리스마를 뿜어냈다.콜라주 기법으로 만든 또 다른 티저 속 리아-류진은 도도하고 신비로운 분위기를 뽐내며 시선을 붙잡았다.예지-채령-유나는 하이틴 영화의 주인공을 연상시키는 독보적인 미모를 자랑했다.이로써 ITZY는 어떤 조합이든 폭발적인 시너지를 선보이는 완벽 비주얼 조화로 또 한 번 유명세를 떨치게 됐다.신곡 `WANNABE`(워너비)는 타인의 기준에 얽매이지 않고 나만의 색깔을 보여주겠다는 `one & only ME` 메시지를 담았다.데뷔곡 `달라달라`를 만든 유명 작곡팀 별들의전쟁 *(GALACTIKA *)과 의기투합해 완성한 곡으로 EDM, 하우스, 힙합 등 여러 장르의 장점을 한 곡에 담은 퓨전 그루브(Fusion Groove) 트랙이다.ITZY는 대중의 눈과 귀를 모두 사로잡을 이번 활동을 통해 `3연속 히트`를 정조준하고 `대세 걸그룹`의 입지를 확고히 할 전망이다.한편, ITZY가 되고 싶은 `나(ME)`를 표현한 새 앨범 `IT`z ME`는 3월 9일 오후 6시 각종 음원사이트에서 만나볼 수 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지