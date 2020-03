추화정, 팬들 위한 컴백 쇼케이스 영상 깜짝 오픈…신곡 라이브 무대 최초 공개

한국경제TV 핫뉴스

가수 추화정이 코로나19 여파로 컴백 쇼케이스를 취소한 가운데 온라인 쇼케이스 영상을 깜짝 공개해 팬들의 아쉬움을 달랬다.소속사 아이컨텍컴퍼니 측은 지난 2일 공식 유튜브 계정을 통해 추화정의 두 번째 싱글 'On My Own(온 마이 온)' 온라인 쇼케이스 영상을 게재했다.공개된 쇼케이스 영상에는 추화정의 자기소개 영상과 국내외 활약상을 비롯해 신곡 'On My Own' 라이브 무대와 전자랜드농구단 MC 정현우의 진행 아래 다채로운 토크가 담겨 이목을 사로잡았다.추화정은 신곡 라이브 무대를 통해 청아한 음색과 폭발적인 고음, 더욱 업그레이드된 가창력을 뽐내 듣는 이들의 귀를 매료시켰으며, 정식 솔로 데뷔 2년 차 소감부터 신곡 소개, 다양한 질의응답 코너로 팬들의 궁금증을 해소시켰다.이번 영상은 앞서 코로나19 확산 여파로 앨범 발매일인 지난 2일 서울 강남구 640아트홀에서 진행 예정이었던 컴백 쇼케이스를 취소한 추화정이 자신의 음악을 손꼽아 기다렸던 팬들을 위해 특별히 마련한 영상 콘텐츠다.추화정의 신곡 'On My Own'은 꿈을 꾸는 모든 이들에게 전하는 힘찬 메시지와 어제의 힘들고 아팠던 기억들은 감싸 안아주고, 새로운 오늘을 긍정적이고 맑은 눈으로 바라보며 자신의 소신대로 걸어 나가겠다는 마음을 풀어낸 팝&락 장르의 곡이다.특히 이번 신곡은 추화정이 직접 작곡에 참여, 싱어송라이터로서의 음악적 역량을 드러내 앞으로의 행보를 기대케 했다.추화정은 과거 Mnet '너의 목소리가 보여2'에서 '8등신 이선희'로 출연해 눈도장을 찍었으며, 지난해 1월 첫 싱글 '실컷'으로 정식 데뷔해 국내외에서 활발한 활동을 펼쳤다.추화정의 신곡 'On My Own'의 음원과 뮤직비디오는 각종 온라인 음원사이트에서 확인할 수 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.kr