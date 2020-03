■ Global ETF Daily & News ■ (2020/03/03)파생/ETF 강송철/곽성훈▶️ 전일 상승 상위/하위: 테크(Tech), 금융주, 유가 5% 이상 상승* Gainers: ECH(+6.1%), XLU(+5.9%), XLK(+5.8%), U SM (30,400 +2.36%) V(+5.5%), KIE(+5.5%)* Losers: PALL(-2.1%), EWH(-0.9%), TLT(-0.9%), JETS(-0.6%), UUP(-0.5%)▶️ 최근 5일 상승 상위/하위* Gainers: ASHR(+2.7%), FXE(+2.6%), TLT(+2.5%), FXY(+2.1%), UDN(+1.9%)* Losers: JETS(-17.1%), XOP(-12.9%), GDX(-12.1%), PPLT(-10.7%), SLV(-10.6%)▶️ 52 Week HighCMBS(+0.8%), LMBS(+0.3%), BAB(+0.3%), TIP(+0.2%), NUAG(+0.1%)▶️ 52 Week LowBDRY(-3.4%), EPI(-0.6%), JETS(-0.6%), HY LS (36,900 +1.93%) (-0.5%), FTSL(-0.4%)* 상승 ETF 키워드: BOND, TIPS, TECHNOLOGY, TELECOMMUNICATIONS, TREASURY* 하락 ETF 키워드: BOND, JETS, INDIA, SENIOR LOAN, AEROSPACE♣️ News[FT] Wall Street closes sharply higher on hopes of central bank action- 글로벌 중앙은행 완화 기대로 미국증시 급반등- G7 재무장관, 중앙은행이 화요일 바이러스 대응 위한 화상회의 열 것이라는 보도 후 상승 폭 확대- 프랑스 재무장관 Le Maire, "공동 대응이 될 것". 이태리는 충격 완화 위해 36억 유로 투입 발표- 금요일 연준 성명 이후 BOJ는 은행에 5천억엔 단기 유동성 공급, 1천억엔 ETF 매입 발표- 미국증시 마감 후 ECB 성명 발표. "적절한 대응을 할 준비가 되어 있음"- 장중 1% 근접하는 수준으로 하락했던 미국 10년 국채금리는 2.6bp 반등, 1.15% 마감- 통화정책이 바이러스 충격을 얼마나 완화시킬 수 있을지에 대한 의문도 존재- 단기 현금흐름이나 채무 상환에 어려움 겪는 기업들에 유동성 문제를 해결해줄 순 있을 것