현아, 캘빈클라인 CK ONE 아시아 캠페인 참여

한국경제TV 핫뉴스

글로벌 라이프 스타일 브랜드 캘빈클라인에서 현아가 참여한 CK ONE 아시아 캠페인을 공개한다.앞서 공개된 글로벌 캠페인처럼 아시아 캠페인 또한 “나는 하나, 나는 여럿, 나는 내 안의 모든 이들을 사랑한다”는 의미를 갖고 있다.캠페인 속 현아는 CK ONE 캘빈클라인 진과 언더웨어를 입고 자신의 개성과 다양한 매력을 에너지 넘치게 표현하며 그녀의 평소 섹시한 이미지와 더불어 발랄하고 장난스러운 모습까지 보여준다.CK ONE 켈렉션은 젠더리스한 캘빈클라인 진의 로고 티셔츠, 그래픽 후드와 오버사이즈 트러커 재킷, 베스트 등의 데님 제품과 로즈, 모노그램 로고, 등의 볼드한 그래픽 프린트의 언더웨어를 만나볼 수 있다. 함께 출시된 친환경 CK EVERYONE 향수는 천연 유래 성분과 천연 유래 알코올로 만들어졌으며, 전통적인 젠더의 상징을 따르지 않는 깨끗하고 성별의 구분을 뛰어넘는 향과 함께 완벽한 조화를 이룬다. 더불어, 플라스틱 생수병을 재활용해 제작한 언더웨어와 티셔츠도 함께 선보일 예정이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지