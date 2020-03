■ Global ETF Daily & News ■ (2020/03/02)

파생/ETF 강송철/곽성훈

▶️ 전일 상승 상위/하위



* Gainers: XOP(+3.7%), TLT(+2.3%), SOXX(+2.3%), XSD(+2.2%), OIH(+2.2%)



* Losers: PALL(-11.6%), GDX(-6.9%), SLV(-5.7%), RSX(-4.5%), PPLT(-4.1%)



▶️ 최근 5일 상승 상위/하위



* Gainers: TLT(+4.9%), FXY(+3.4%), IEF(+2.6%), FXE(+1.7%), FXF(+1.4%)



* Losers: JETS(-21.5%), XOP(-18.2%), GREK(-17.5%), OIH(-16.9%), XLE(-16.4%)



▶️ 52 Week High



ZROZ(+3.4%), TAIL(+2.4%), EDV(+2.3%), TLT(+2.3%), VGLT(+2.2%)



▶️ 52 Week Low



PFFA(-5.4%), REMX(-5.1%), NRGX(-4.4%), GREK(-4.0%), PSCF(-3.8%)



* 상승 ETF 키워드: BOND, TREASURY, CORPORATE, JAPAN, OIL



* 하락 ETF 키워드: OIL, GOLD, GREECE, DIVIDEND, ENERGY



♣️ News



[WSJ] Treasury Yields Hit New Lows, With 10-Year Settling at 1.127%

- 미국채 2년 수익률은 2008년 10월 이후 가장 큰 폭으로 하락한 0.878% 마감. 미 10년 1.127%

- 통화정책 변화에 특히 민감한 미국채 2년 수익률 급락은 코로나로 인한 연준 금리인하 기대 반영

- 일주일 전 3월 금리 동결 예상했던 선물 시장은 파월의장 성명 후 50bp 인하를 96% 확률로 예상

- 장단기 금리 역전됐지만 금리 역전이 경기 침체로 이어지는 신호는 과거처럼 뚜렷하지 않음

- 미국이 침체로 가기 위해선 소비 심리가 타격 받아야할 것, 뉴버거 버만의 Vivek Bommi 주장

- 미국 소비자가 타격을 받을 것인지가 중요한 질문. 쉽게 답하기 어려운 문제

