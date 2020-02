■ Global ETF Daily & News ■ (2020/02/27)파생/ETF 강송철/곽성훈▶️ 전일 상승 상위/하위* Gainers: PALL(+2.8%), EZA(+2.3%), CHIX(+2.0%), KWEB(+1.5%), FXI(+1.4%)* Losers: XOP(-5.1%), JETS(-3.5%), OIH(-3.0%), XLE(-3.0%), ITB(-2.7%)▶️ 최근 5일 상승 상위/하위* Gainers: TLT(+3.2%), PALL(+2.6%), IEF(+1.7%), GLD(+1.4%), AGG(+0.8%)* Losers: XOP(-17.0%), OIH(-16.9%), JETS(-15.8%), XLE(-12.7%), GREK(-12.6%)▶️ 52 Week HighPALL(+2.8%), LMBS(+0.1%), MBB(+0.1%), CMF(+0.1%), SHY(+0.1%)▶️ 52 Week LowFCG(-5.2%), XOP(-5.1%), FXN(-4.9%), AMZA(-4.7%), THD(-4.4%)* 상승 ETF 키워드: BOND, TREASURY, CHINA, PALLADIUM, BIO* 하락 ETF 키워드: MLP, MOMENTUM, JETS, BRAZIL, COPPER♣️ News[SA] U.S. crude slumps to lowest settlement in more than a year- WTI 가격은 아시아, 유럽, 중동 지역에서 새로운 코로나19 감염 사례 보고되며 1년래 최저가 기록- WTI 4월 물은 전일대비 2.3% 하락한 배럴 (11,650 -0.43%) 당 48.73달러 기록. 2019년 1월 이후 최저치- SEB 상품 분석가, "코로나19, 유럽에서 확산되고 있으며 수요 충격으로 미국에 영향 줄 것" 언급- 골드만삭스, 2020년 석유 수요 예측을 일일 120만 배럴 에서 60만 배럴 , 브렌트유 전망을 배럴 당 63달러에서 60달러로 하향 조정. 수요 정상화 시작하면 하반기에 가격 개선 될 것 전망- S&P 500 에너지 섹터는 전일대비 3% 하락, 연초 대비 21% 하락하며 전체 섹터 중 가장 부진