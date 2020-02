필슨 텀블러형 차량용 공기청정기, 자체제작 고성능 팬 탑재

한국경제TV 핫뉴스

국내에서 개발부터 품질관리, 생산까지 모두 진행한 `All Made In KOREA` 제품최근 코로나19 바이러스와 초미세먼지에 대한 경각심이 커지면서 텀블러형 소형 공기청정기에 대한 소비자 니즈도 급증하고 있다. 하지만 시중의 소형 공기청정기 대다수가 중국 OEM 방식으로 생산되는 데다 팬 출력도 낮아 품질에 불만족하는 소비자들이 많았다.이러한 가운데 필터 전문기업 `SG생활안전`이 자체제작 팬을 적용한 All Made In KOREA 공기청정기를 내놔 눈길을 끌고 있다. 바로 필슨(FILTSON) 브랜드의 텀블러형 차량용 공기청정기 `FS1112`다.FS1112는 자체제작 HDB 아이코닉 팬을 적용해 고성능 저소음을 구현했다. 4.800rpm의 강력한 회전력과 더불어 친환경 고효율 모터인 BLDC를 사용해 내구성을 높였다. 이는 동종 텀블러형 공기청정기 가운데선 찾아보기 어려운 스펙이다.필터 전문기업에서 만든 공기청정기인 만큼 필터 성능도 최상급으로 고려했다. H13 헤파필터를 사용해 0.3㎛의 미세먼지와 유해물질을 정화할 수 있다. KC, CE, FCC, RoHS 인증을 받고 MIT, OIT, CMIT 불검출 테스트를 통과해 소비자들에게 신뢰를 주고 있다.국내에서 개발과 품질관리, 생산까지 진행하는 All Made In KOREA 제품이므로 품질과 AS면에서 믿을 수 있다. SG생활안전은 앞으로 고객 니즈에 맞는 세분화된 기능성 필터 라인업을 출시할 예정이다.사용자들이 편리하게 사용할 수 있도록 저속, 중속, 고속에 따른 직관적인 3색 LED Light로 상태를 확인할 수 있고, 터치 버튼 조작음을 MUTE 처리할 수 있어 늦은 밤이나 아이가 잘 때 조작하기에도 용이하다. 2포트 USB 포트를 적용해 차량 내에서 사용 시 공기청정기와 함께 타 제품을 동시에 사용 가능하다.SG생활안전은 "공기정화브랜드인 필슨을 통해 앞으로도 차량용공기청정기 라인업을 확대해나갈 예정"이라며 "필슨브랜드는 공기청정기는 물론 미세먼지. 황사 차단용 KF80과 감염원 예방용인 방역마스크 KF94 보건용 마스크제품으로도 국민 보건 관리에 기여하고자 노력하고 있다"고 말했다.한편, 필슨 차량용 텀블러형 공기청정기 `FS1112`는 필슨 공식몰 등 다양한 쇼핑몰에서 구매할 수 있다.ⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지