블랙식스, 댄스 커버 챌린지 진행…‘열일 행보 中’

보이그룹 블랙식스(BLACK6IX)가 열일 행보로 전 세계 팬들을 만난다.블랙식스는 오는 3월 24일까지 타이틀곡 ‘Call My Name’(콜 마이 네임) 공식 춤인 ‘밀어서 잠금해제 댄스’ 커버 챌린지를 개최한다.‘밀어서 잠금해제 댄스’ 커버 챌린지는 해당 춤을 커버한 후 유튜브에 해시태그와 함께 업로드하거나, 이메일 등으로 신청이 가능하다.특히 대상 1팀에게는 누구든, 어디에 있든 블랙식스가 직접 찾아가는 서프라이즈 선물이 증정되며, 팬미팅은 물론 함께 춤추기, 단독 공연 초대권, 친필 사인 CD 증정 등이 진행된다.1등 외에도 5팀을 선정해 우수상을, 1팀을 선정해 인기상도 수상한다.팬들을 위해 이색적인 커버 챌린지를 개최한 블랙식스는 활발한 활동도 이어가고 있다. Arirang Radio(아리랑 라디오) ‘슈퍼 케이팝’과 tbs eFM ‘Men On Air’(맨 온 에어)에 출연해 라이브부터 센스 가득한 입담을 자랑, 눈길을 끌고 있다.또한 블랙식스는 공식 응원봉 자랑으로 팬들을 향한 애정과 고마움도 잊지 않으며, 오랜 공백기를 기다려준 팬들에게 넘사벽 사랑도 고백했다.다채로운 콘텐츠로 팬들을 사로잡고 있는 블랙식스의 커버 챌린지의 최종발표는 3월 30일 공식 SNS 채널을 통해 공개된다.현재 블랙식스는 ‘Call My Name’으로 활동하고 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지