‘RBW-카카오M 공동 제작’ 베트남 아이돌 그룹 다이버스, 27일 정식 데뷔

한국경제TV 핫뉴스

마마무, 원어스 등 유명 아이돌을 탄생시킨 종합 콘텐츠 제작사 RBW와 한국 최대 음악 플랫폼 운영사인 카카오M이 공동으로 제작한 베트남 현지 아이돌 보이그룹 D1Verse(다이버스)가 첫 번째 디지털 싱글 `PANTHEON : VOLCANO`로 데뷔한다.소속사 RBW Vietnam은 "베트남 5인조 아이돌 보이그룹 D1Verse(다이버스)가 2월 27일 디지털 싱글 앨범를 발매하며 정식 데뷔를 한다"고 전했다.지난 9월 네이버 V LIVE와 11월 베트남 VTV9에서 방영된 서바이벌 리얼리티 방송 `We Will Debut`을 통해 7명의 연습생에서 5명의 정예 멤버로 구성된 D1Verse(다이버스)는 RBW의 K-POP 인큐베이팅 시스템을 통해 만들어진 남자 5인조 아이돌 그룹이다.푸(Hu?nh H?ng Phu), 휘(An Quang Huy), 빈(Tr?n Binh), 득(đ?c ?ng), 황(Minh Hoang)으로 구성된 D1Verse(다이버스)는 `다양한`을 뜻하는 영단어 `Diverse`와 `하나의 팀`을 의미하는 `1`, 그리고 대문자 `V`는 `Vietnam`을 표현하는 것으로, `각양각색의 베트남 멤버들이 모인 하나의 팀`을 의미하는 그룹이다. 또한 `Verse`는 영단어 `Universe`를 상징하는 단어로, 앞으로 D1Verse가 다양한 세계(Universe)의 이야기를 풀어갈 것을 암시한다.D1Verse의 첫 번째 앨범 프로젝트 `PANTHEON`은 그리스·로마 신화 이야기를 바탕으로 `VPOP의 새로운 신화를 만들어가며 대체 불가한 아티스트로 성장하겠다`는 포부가 담긴 시리즈로, 이에 첫 시작을 알리는 디지털 싱글 `PANTHEON : VOLCANO`는 뜨거운 불을 이용해 신들의 무기를 만들던 불의 신 `헤파이스토스`를 모티브로 삼았다. 불타는 열정으로 갈고 닦은 D1Verse(다이버스)만의 무기인 춤, 노래뿐만 아니라 예능, 끼, 비주얼까지 선보일 예정이다.타이틀곡 `MONSTER`는 사랑하던 사람에게 배신을 당해 상처받아 괴로운 마음을 표현한 가사와 강렬한 신디사이저 사운드가 어우러진 감각적인 곡이다.지난 12월 프리 데뷔 싱글 `Bring It Low`를 발매하며, 데뷔 전부터 글로벌 팬들의 많은 관심과 사랑을 받아온 D1Verse(다이버스)의 데뷔 앨범은 오는 27일 전세계 동시 발매될 예정이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지