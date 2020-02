이휘재, SBS Plus `맨땅에 한국말` MC 출격…25일 첫 방송

한국경제TV 핫뉴스

방송인 이휘재가 진행을 맡은 SBS Plus 새 예능프로그램 `맨땅에 한국말`이 25일 첫 방송된다.SBS Plus 새 예능프로그램 `맨땅에 한국말`은 각국을 대표하는 4명의 미녀 외국인들이 오직 한국어를 배우고자 한국에 뛰어들며 한국 생활에서 꼭 필요한 한국어를 다양한 방법을 통해 배워나가는 모습을 보여주는 예능 프로그램이다.이휘재는 미녀 외국인들에게 도움을 줄 조력자이자 베테랑 MC로 활약하며 함께 진행을 맡은 가수 정세운과 신선한 케미스트리를 선사할 예정이다.이휘재는 지난 5일 진행된 `맨땅에 한국말` 제작발표회에서 "촬영을 진행하며 생각보다 높은 한국에 대한 관심도에 한류 열풍을 실감했다. 약 열흘 간의 촬영이 좋은 추억으로 남았으면 좋겠고, 배운 한국말과 한국 문화를 오래 기억하며 또 한국에 놀러 왔으면 좋겠다"라는 소감을 전한 바 있다.한편, 이휘재가 출연하는 SBS Plus 새 예능프로그램 `맨땅에 한국말`은 25일 오후 8시 30분에 첫 방송된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지