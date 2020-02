‘청아송라이터’ 가희, 홍대 공연 ‘라디오 채널’ 성황리 마무리

한국경제TV 핫뉴스

싱어송라이터 가희가 감성 공연 '라디오 채널'을 성황리에 마무리했다.음악 레이블 피스타치오사운드 측에 따르면 가희는 지난 22일 서울 홍대 베짱이홀에서 개최된 인디 공연 '라디오 채널(Radio Channel)' 무대에 올랐다.인디아트메이커스 채널 헤르츠가 주최한 '라디오 채널'은 바쁜 일상 속 혼자만의 휴식을 갖기 어려운 대중에게 라디오라는 소재를 토대로 음악과 휴식을 주기 위해 기획된 공연으로, 가희와 함께 듀오 싱어송라이터 가년X세현, 포크팝 싱어송라이터 N.A, 어쿠스틱 싱어송라이터 위은총 등이 출연했다.이날 가희는 최근 발매한 신곡 '서울도시, 달빛야경'과 데뷔 싱글 '별(Think)', Lauv(라우브)의 'I Like Me Better(아이 라이크 미 베러)', 윤하의 '빗소리' 커버 무대로 깊은 감성을 전했다.뿐만 아니라 가희는 가년X세현과 Bart Howard(바트 하워드)의 'Fly me to the moon(플라이 미 투 더 문)', 위은총과 장범준의 '흔들리는 꽃들 속에서 네 샴푸향이 느껴진거야' 컬래버 무대를 비롯해 모든 출연진들과 방탄소년단의 '작은 것들을 위한 시' 어쿠스틱 버전을 선사하며 풍성한 공연을 완성시켰다.가희는 "오랜만의 공연이라 떨리고 설레지만 너무 행복한 시간이었다. 관객들과 함께해준 아티스트들, 스태프들 모두에게 감사한 마음을 전하고 싶다"고 소감을 전했다.지난해 4월 자작곡 '별(Think)'로 데뷔한 가희는 청아한 보이스와 작사, 작곡, 편곡 능력을 갖춘 싱어송라이터로, '청아송라이터'로 불리며 활발한 음악 행보를 이어가고 있다.가희는 앨범 활동과 각종 무대를 통해 대중을 찾고 있다.