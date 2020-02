2/25일 하나금융투자 전략 이재만 선진 (7,740 -0.13%) 국전략] 미국은 부동산이 있다* 미국 증시도 약세장에 대한 두려움이 커질 수 있음(VIX지수나 AAII Bear지수 추가 상승 염두)* 단 19/4분기 이후 지속되고 있는 연준 유동성 확장 정책 유효, 당시 형성된 S&P500지수의 PER 저점인 18배는 지지선. 현재 PER이 19.2배인 점 감안 시 최대 조정 폭은 5% 내외* 미국 내 자산가격들은 이미 모두 07년 고점 상회. 현재 S&P500지수 07년 고점 대비 215%, 국채가격 154%(Barclays US Treasury), 달러지수도 07년 저점대비 131%* 상대적으로 가격이 덜 상승한 자산이 부동산(주택). 케이스실러지수(20개 도시)는 07년 고점대비 106%. 상대적으로 가격 상승 폭이 적었고, 내수경기에 영향을 받기 때문에 현재와 같이 중국發 외부충격이 염려되는 시점에서 관심 상승* 미국 실업률과 금리는 역사적 저점. 시간당 임금상승률은 18/3분기 이후 꾸준히 3%를 상회, 현재 30년 만기 주택담보대출금리 3.5%. 임금상승률과 금리간의 스프레드는 08년 이후 최.고 수준. 가계는 현재 소득으로도 이자 비용 충분히 상쇄. 가계 가처분소득 대비 이자비용 비율은 9.7%로 역대 최.저* 향후에도 미국 주택가격 상승 가능성. 1) 18/5월 트럼프 대통령은 [경제성장, 규제 완화, 소비자보호에 관한 법률]을 통해 자산 100억 달러 미만 은행에 대해 적격 모기지 규제 및 모기지 대출 인허가 기준 및 공시 규제 완화* 2) 선행지수인 신규 건축허가(YoY) 반등, 향후 기저효과 반영 가능. NAHB주택심리지수도 확장 국면 유지. 3) 미국 시중은행의 주택담보대출 증가 추세, 현재 주택담보대출 신청지수도 13/하반기 이후 최고치*특히 연준의 자산 매입이 장기채 또는 MBS에서 단기채로 변했기 때문에 현재 주택담보대출 금리가 저점일 것이라는 심리 확산되면서 주택담보대출 신청 추가 증가 가능* 일반적으로 미국 부동산 또는 주택시장 투자는 REITs로 연결. REITs 외에도 미국 주택시장과 직접적으로 연결된 기업을 묶어서 투자할 수 있는 iShares U.S. Home Construction ETF(ITB, 포함 기업: 홈디포, 로우스, D.R호턴 등)에도 관심. 지난 주 동 ETF로 1.8억 달러나 순유입되면서 주간 기준으로는 19/10월 첫째주 이후 가장 큰 자금 유입