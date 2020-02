우주소녀, 25일 데뷔 4주년 맞았다 “뚜렷한 음악 색·판타지적 아이덴티티…남다른 성장”

한국경제TV 핫뉴스

걸그룹 우주소녀가 25일 데뷔 4주년을 맞았다.지난 2016년 2월 25일 `MoMoMo`로 가요계에 데뷔한 우주소녀는 25일 오후 7시 데뷔 4주년을 맞아 네이버 V 라이브 채널을 통해 를 선보이며 팬들과 만난다. 특별한 날인 만큼 다 함께 자축하고 팬들과 소통하며 행복하고 뜻깊은 시간을 보낼 계획이다.올해로 데뷔 4주년을 맞으며 5년 차 걸그룹이 된 우주소녀는 뚜렷한 음악적 색깔을 바탕으로 남다른 성장을 거듭하고 있다. 데뷔곡 `MoMoMo`부터 `비밀이야`, `너에게 닿기를`, `HAPPY`, `꿈꾸는 마음으로`, `부탁해` 등 신비롭고 몽환적인 분위기, 벅차고 환상적인 아우라를 담아낸 음악들은 `도입부부터 우주소녀표 음악`이라는 각인을 남겼다.더불어 마법학교, 카니발과 서커스, 썸머송, 승마복 등 아이돌그룹이 표현할 수 있는 음악적 콘셉트를 자유롭게 넘나들면서도, 동화와 영화 속 한 장면을 연상시키는 판타지적 세계관은 일관성 있게 지속해 우주소녀의 아이덴티티를 확고히 하는 계기가 됐다.특히 지난해에는 `La La Love`와 `Boogie Up`, `이루리`까지 세 장의 앨범을 발표, 우주소녀의 매력을 극대화한 음악으로 거침없이 가요계를 누비며 커리어에 방점을 찍었다. 데뷔 이래 첫 음악방송 4관왕을 차지했고, 1월 `La La Love`가 속한 앨범 `WJ STAY?`에서 11월 `이루리`가 속한 `As You Wish`까지 10개월 만에 앨범 초동 판매량을 2배로 만들어내며 자체 최고 기록을 경신하는 성과를 거뒀다. 멤버 엑시와 다원은 작사와 작곡에 고르게 참여하며 음악적인 성장도 이뤄냈다.뿐만 아니라 우주소녀 멤버들은 인지도 드라마와 예능 프로그램 등에서 다채롭게 활동하며 팔색조 매력을 뿜어냈다. 개인 역량을 충분히 발휘한 우주소녀는 그룹과 개인의 인지도를 모두 높이며 가요계를 넘어 다양하게 활동 범위를 넓히게 됐다.데뷔 이후 4년, 독자적인 음악 세계를 바탕으로 꾸준히 성장하며 명실상부 인기 걸그룹으로 발돋움한 우주소녀는 2020년에도 꽃길 행보를 계속해서 이어나갈 계획이다. 지난해 눈부신 성과를 거둔 우주소녀가 올해에는 어떤 음악적 성과와 다양한 매력을 발산할 수 있을지 관심이 집중된다.한편, 우주소녀는 25일 오후 7시 네이버 V 라이브 채널에서 로 팬들과 4주년을 자축한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지