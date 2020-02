2/24일 하나금융투자 전략 이재만[화수분전략] 그들이 만든 세상* 2월 미국 Markit 제조업 PMI 전월과 예상치 모두 하회. 19/9월 동 지표 반등으로 S&P500지수가 3,000p를 넘어서는 레벨업(Level up)된 상승장으로 진입, 조정 우려도 만만치 않음* S&P500지수 PER은 연준 자산규모에 비례. 1월 FOMC의사록, 인플레 range에 대한 논의가 있었음. 물가목표를 물가밴드(예: 물가목표 2% 하단~ 상단 2.5%)로 변화. 통화완화정책을 장기적으로 끌고 가자는 의미* 19/4분기 이후 연준 주도의 유동성 확장 정책 지속, 당시 형성된 S&P500지수의 PER 저점인 18배는 지지선. 현재 PER이 19.2배라는 점을 감안 시 S&P500지수 최대 조정 폭은 5% 내외* 코스피도 19/4분기 이후 연준 자산확장과 인민은행 지준율 인하가 동시에 진행, 당시 코스피 PBR 저점은 0.79배. 현재 PBR이 0.84배라는 점 감안 시 최대 조정 폭은 6%(저점 2,050p)* 코스피의 중요한 반등 트리거: 달러대비 신흥 (9,360 -0.53%) 국 통화의 강세 전환 여부. 2월 이후 ADXY지수 하락, 신흥 국 주식형 자산 투자매력 낮아짐. 중국 재정지출이라는 확대 시그널(=중국 국채금리 상승 전환, 현재 2.4%) 통해 해당 지수 반전 여부 체크 필요* 그러나 더 중요한 건 애플, MS, 아마존, 구글, 페이스북처럼 경제와 이익 성장을 이끌고 있는 글로벌 증시 주도주들의 추정치 변화. MS, 아마존, 페이스북 20년 매출 추정치에는 변화 없음* 단 중국 노출도가 상대적으로 높은 애플의 경우 2월 초 대비 상반기 매출 추정치가 하향 조정. 그러나 하반기 매출 추정치는 오히려 상향 조정. 코로나19로 인한 중국의 이연 소비(pent up demand) 기대 유효* 다만 그들이 만든 세상에 수혜를 본 건 매출이나 시가총액보다는 투자 성장. 11년 대비 19년을 비교해보면, 미국 Top5 기업 합산 매출액 3배, 시가총액 4배, 투자는 무려 6배 증가* 20년 미국 Top5 기업의 매출과 CAPEX 증가율 전망치 11%와 33%로 투자가 매출 증가율을 상회 예상. 해당 기업들의 CAPEX와 매출 증가율 스프레드 확산 국면에서 국내 반도체를 중심으로 한 IT H/W의 주가수익률도 높았음* 최근 IT H/W의 누적 주가수익률 17년 고점 수준까지 높아졌음. 조정 가능성과 동시에 조정 시 매수 전략 견지 필요