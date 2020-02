■ Global ETF Daily & News ■ (2020/02/24)파생/ETF 강송철/곽성훈▶️ 전일 상승 상위/하위* Gainers: GDX(+3.0%), GLD(+1.5%), ASHR(+1.3%), TUR(+1.0%), TLT(+0.9%)* Losers: OIH(-3.5%), XSD(-3.3%), SOXX(-3.0%), KOL(-2.9%), PBW(-2.9%)▶️ 최근 5일 상승 상위/하위* Gainers: PALL(+10.9%), TAN(+8.7%), GDX(+8.3%), PBW(+5.6%), SLV(+4.3%)* Losers: EWY(-6.0%), KOL(-5.0%), OIH(-3.9%), COPX(-3.8%), GREK(-3.3%)▶️ 52 Week HighRING(+3.3%), GDXJ(+2.8%), CNXT(+2.1%), PHYS(+2.1%), DGL(+1.7%)▶️ 52 Week LowXES(-4.0%), OIH(-3.5%), AMZA(-2.6%), MLPI(-1.4%), MLPA(-1.1%)* 상승 ETF 키워드: GOLD, CHINA, BOND, SILVER, TREASURY* 하락 ETF 키워드: MLP, OIL, SEMI, COAL, BRAZIL♣️ News[FT] Monstrous’ run for responsible stocks stokes fears of a bubble EG (8,450 -4.30%) S 관련 주식 주가가 급등하면서 밸류에이션 프리미엄이 과도하다는(monstrous) 우려 제기- 지난해 미국 E SG (1,720 -3.37%) 펀드로는 210억$ 자금 유입. 2018년의 4배- 최근 몇년 실적 부진했던 태양 (7,810 -1.76%) 광주 최근 급등. 좋은 예는 태양 광 시스템 공급회사 Enphase- 2019년 2월 7달러였던 주가 현재 58달러. fwd P/E 57배. 벤치마크인 러셀 (1,980 -2.46%) 2000 지수의 2배- 수소전지 섹터에 과도한 주가 신호. 지게차, 버스용 수소전지 만드는 Ballard Power Systems 주가는 작년 5월 이후 4배 급등. 1995년 나스닥 상장한 이 회사는 아직까지 영업이익 흑자 기록이 없음- 몇몇 애널들은 EG S 버블이 아직 멀었다고 언급. 모건스탠리, EG S 기업 주가 상승은 6~9개월 정도 된 반면 FANG등 비슷한 theme들의 주가 상승은 적어도 5년간 지속됐다는 점 언급- 모건스탠리, " EG S는 2020년대를 주도하는 테마가 될 것"[FT] China app downloads surge due to coronavirus outbreak- 앱애니, 2월 첫 주 중국 애플스토어 앱 2억 2천만건 다운. 2019년 전체 평균에 비해 40% 증가한 수치- 보통 설 연휴에 게임 다운로드 증가 후 연휴 이후에 급감하나 코로나19로 몇 주 이후까지 계속 증가- 같은기간 한국과 일본에선 중국처럼 게임 및 교육 앱 다운로드 증가 현상 발견하지 못함- 중국인의 스마트폰 수요 증가 전망에 텐센트 주가 20개월래 최고. 현재 시가총액 5,000억달러- 중국 온라인 교육업체 신 오리엔탈교육 주가 YTD 17% 상승- 설 연휴 기간 동안 중국 게임 매출은 전년대비 12% 증가- 소니, 닌텐도는 중국에 하드웨어 공장 위치. 매출의 절반 이상 하드웨어 판매에 의존하는 닌텐도는 생산 차질 우려에 YTD 9% 하락