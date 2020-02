삼성전자, 美 5위 통신사에 5G·4G 통신장비 공급

한국경제TV 핫뉴스

삼성전자가 미국 5위 이동통신사업자에 5G·4G 이동통신장비를 공급한다.삼성전자는 오늘(23일) US 셀룰러(US Cellular)와 5G·4G 이동통신장비 공급 계약을 체결했다고밝혔다.US셀룰러는 시장에서 버라이즌, AT&T, T모바일, 스프린트와 함께 미국 5대 이동통신사로, 미국 전역의 가입자에게 이동통신서비스를 제공하고 있다. 삼성전자가 US 셀룰러에 이동통신장비를 공급하는 것은 이번이 처음이다.삼성전자는 미국 전체 이동통신 가입자의 80% 정도를 차지하는 4개 통신사업자와 5G·4G 공급 계약을 체결하면서 세계 최대 이동통신시장인 미국에서 입지를 지속적으로 확대하고 있다.삼성전자는 "US 셀룰러는 이미 여러 상용망에서 성능이 증명된 삼성전자의 이동통신장비를 설치해, 보다 높은 통신품질과 안정적인 실내외 커버리지를 바탕으로 가입자들에게 한 단계 높은 5G 서비스를 제공한다는 계획"이라고 설명했다.삼성전자는 ‘5G 통합형 기지국(Access Unit)’ 등 3GPP 국제표준 기반의 다양한 5G 솔루션을 공급할 계획이다.5G 통합형 기지국은 무선통신부분과 디지털통신부분을 통합한 제품으로 크기와 무게를 최소화해 가로등, 건물 벽면 등에 손쉽게 설치 가능하고 광케이블 매설 비용도 절감할 수 있어 5G 네트워크 구축에 필요한 시간과 비용 절감이 가능하다.또 자체 개발한 기지국용 5G 모뎀칩을 실장해 전력소모를 줄이면서도 최대 10Gbps의 통신 속도를 지원하는 것이 특징이다.마이크 이리자리 US 셀룰러 최고술책임자(CTO) 부사장은 "삼성전자와 함께 혁신적인 5G·4G 기술과 이를 통한 서비스 경험의 향상과 새로운 사업의 기회를 제공해 나갈 것"이라며 "삼성과의 협력은 4G LTE 및 5G 서비스 확대와 5G 혁신을 가속화하는데 중심적인 역할을 할 것"이라고 밝혔다.김우준 삼성전자 네트워크사업부 전략마케팅팀장(부사장)은 "미국의 여러 이동통신 네트워크에서 삼성전자 5G 솔루션의 중요성이 높아지고 있다”며, “앞으로도 5G 혁신과 리더십, 새로운 통신 기술 개발을 위한 노력을 계속해서 이어나가겠다"고 강조했다.삼성전자는 앞서 지난달 컨퍼런스콜에서 "네크워트 사업은 국내 5G 사업의 규모가 다소 축소될 것으로 보이지만, 내부 역량 강화를 통해서 해외의 5G 사업을 적극적으로 추진해 나가겠다"며 "5G 시장 확대가 본격화될 것으로 기대되는 올해 미국에서 풋프린트 확대하기 위해 노력하겠다"고 밝힌 바 있다.김민수기자 mskim@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지