‘7인조 새 출발’ 엘리스, ‘JACKPOT’ 하이라이트 메들리 공개…‘신나는 걸스팝’

걸그룹 엘리스(ELRIS)가 컴백을 앞두고 하이라이트 메들리 영상을 공개했다.엘리스(소희, 가린, 유경, 벨라, 혜성, 이제이, 채정)는 지난 17일 공식 SNS를 통해 네 번째 미니앨범 ‘JACKPOT(잭팟)’의 하이라이트 메들리 영상을 게재했다.공개된 영상에는 기존의 엘리스 곡들에서는 볼 수 없었던 파워풀한 비트 위주로 구성된 첫 번째 트랙 ‘Intro(인트로)’를 시작으로, 상큼하고 톡톡 튀는 사운드가 돋보이는 댄스 팝 장르의 타이틀곡 ‘JACKPOT(잭팟)’이 순차적으로 담겨있다.또 EDM과 힙합을 기반으로 한 걸스 팝 장르의 곡 ‘This Is Me(디스 이즈 미)’, 신나는 댄스 장르로 새로운 모험을 원하는 어린 소녀들의 당찬 포부가 담긴 ‘해봐 (Like I Do)’, 성숙해진 엘리스의 분위기가 담긴 다운 템포 댄스곡 ‘No Big Deal(노 빅 딜)’까지 공개되며 팬들의 이목을 끌었다.특히 ‘No Big Deal’은 벨라가 작사에 참여해 더는 미룰 수 없는 이별에 애써 담담해지려는 마음을 표현했다.또한 이날 오후 6시 공식 SNS를 통해 수록곡 ‘This Is Me’ 안무 영상을 공개하는 엘리스는 어느 때보다 파이팅 넘치는 모습으로 마지막까지 컴백 준비에 박차를 가하고 있다.7인조 걸그룹으로 새 출발에 나선 엘리스의 네 번째 미니앨범 ‘JACKPOT’은 오는 26일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지