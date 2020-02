블랙식스, ‘Call My Name’ 응원법 영상-퍼포먼스 뮤직비디오 통해 ‘극과 극 매력 선사’

한국경제TV 핫뉴스

보이그룹 블랙식스(BLACK6IX)가 다양한 콘텐츠로 국내외 팬들을 매료시키고 있다.지난 15일과 19일 블랙식스 공식 SNS 채널을 통해 'Call My Name'(콜 마이 네임) 응원법 영상과 퍼포먼스 뮤직비디오가 공개됐다.응원법 영상 속 블랙식스는 호흡이 돋보이는 단합과 떼창으로 'Call My Name'의 응원 포인트를 센스있게 알려주며 보는 이들에게 재미를 선사하고 있다.특히 퍼포먼스 뮤직비디오에서 블랙식스는 한 치의 오차도 없는 칼군무는 기본, 공식 뮤직비디오에선 볼 수 없었던 섬세한 퍼포먼스와 눈을 뗄 수 없는 6인 6색의 매력까지 자랑해 팬심도 자극하고 있다.블랙식스의 신곡 'Call My Name'은 멤버들의 매력에서 점점 더 빠져나갈 수 없음을 블랙홀에 비유한 가사가 특징이며 다양한 신스(Synth)와 브라스, 강한 트랩이 어우러진 사운드를 통해 블랙식스만의 파워풀함을 담았다.'기생충' OST '소주 한 잔' 안무 영상 등 다채로운 콘텐츠를 공개하며 퍼포먼스의 정점을 보여주고 있는 블랙식스는 'Call My Name'으로 활발하게 활동한다.