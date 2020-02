■ Global ETF Daily & News ■ (2020/02/20)파생/ETF 강송철/곽성훈▶️ 전일 상승 상위/하위: 태양 (8,000 +0.63%) 광(TAN) +8% 상승* Gainers: TAN(+8.1%), PBW(+6.4%), PALL(+4.1%), XOP(+3.0%), SOXX(+2.5%)* Losers: VNQ(-1.3%), IYR(-1.3%), FXY(-1.2%), XLU(-1.1%), TUR(-1.0%)▶️ 최근 5일 상승 상위/하위* Gainers: PALL(+12.9%), PBW(+6.9%), TAN(+6.3%), UNG(+6.0%), GDX(+5.8%)* Losers: ECH(-4.3%), AMLP(-4.0%), JETS(-3.4%), EWJ(-3.2%), EWY(-2.9%)▶️ 52 Week HighTAN(+8.1%), PBW(+6.4%), ICLN(+5.6%), QCLN(+4.4%), PALL(+4.1%)▶️ 52 Week Low없음* 상승 ETF 키워드: CLEAN ENERGY, CLOUD, GOLD, OIL, PALLADIUM* 하락 ETF 키워드: JAPAN, CHILE, HEDGE, JETS, MLP♣️ News[SA] Enphase shines bright as guidance eases concerns over China exposure- Engage Energy(ENPH) 4Q 이익, 매출 예상 상회. 1Q 가이던스 상회. 주가 +40% 상승- 4Q 2.1백만개 마이크로인버터 출하. Encharge battery storage 출하도 정상 궤도- 중국 내 공장 가동은 우려에도 불구하고 춘절 이후 특별한 차질 없는 상황- 만약을 대비해 멕시코에서의 생산량 늘릴 것. 4Q까지 마이크로인버터 생산 2배 늘릴 계획- 솔라엣지(SEDG) +17%, 징코솔라(JKS) +10% 등 태양 광 관련주 동반 급등[FT] US solar industry powers ahead as investors back batteries- 펀드매니저와 에너지 사용이 많은 테크 기업들이 ‘solar-plus-storage’ 프로젝트에 돈을 대고 있음- 산업용 사이즈 배터리와 결합한 태양 광 발전 증가. 낮에 생성한 전기를 배터리에 저장, 밤에 사용- 정부 정책도 도움. 배터리와 결합된 신재생 발전은 세금 공제 받을 수 있음. 2018년 법 통과 후 배터리 operator들은 도매시장에 전력 판매도 가능해짐- 미국 배터리 설치용량은 올해 4,800MW로 2배 증가 예상. 2025년엔 32,000MW 넘어설 것. 약 2,600만 미국 가정에 전력 공급할 수 있는 수준- 그럼에도 불구하고 1백만MW가 넘는 전체 미국 전력 생산 capa와 비교하면 비중 미미한 수준