진행 : 이경은 앵커출연 : 최용건 IBK 투자증권 자산관리부문 차장방송일 : 2020년 2월 20일Q. 애플 실적 우려감에 투자심리 위축될까?- 순익 추정치 급하향 조정 등 1Q 실적 우려감 ↑- 美, 단기 충격 있지만 위험선호심리 지속 전망Q. 반도체 노이즈+美 대형 IT 규제 이슈 여파는?- 공정경쟁 도모 위한 美 대형 IT기업 규제 강화- 대형 IT 규제는 美 대선 전 양당 공통 이슈Q. 美 IT 규제, 삼성전자 등 국내 영향 있을까?- IT업종 전반에 직접비 부과·경쟁·성장 우려감 등 제동- 규제는 단기 부담... 중장기 성장에는 지장 없어- 삼성전자우·SK하이닉스·NAVER, 현대차 패시브 유입 기대- 삼성전자, ETF·인덱스펀드 종복편입 한도 해제 기대감?Q. 외국인 매물 출회 잦아들까?- 외국인 7천억원 이상 매도 불구 시장 방향성 유효- 韓 EPS 성장률 30%대 육박... PER 극저레벨 수준- 국내증시의 양호한 펀더멘털에 주목Q. 현 구간 시장 전략은?- 중국 매출 익스포저 우려- 확대되는 주도주의 저력에 주목- 대상·아이에스동서, 단기 관점 매매전략 유효Q. 현 구간 접근 가능한 유망 IT주는?- 시장·밸류에이션 부담감 떨쳐낸 종목군에 주목(자세한 내용은 방송을 통해 확인하실 수 있습니다)