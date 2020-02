ANS, 미공개 댄스 버전 `Say My Name` 뮤직비디오 공개…강렬한 퍼포먼스

한국경제TV 핫뉴스

그룹 ANS가 미공개 댄스 버전 뮤직비디오를 공개했다.지난 17일 오후 ANS엔터테인먼트 측은 공식 유튜브에 ANS의 세 번째 싱글 `세이 마이 네임(Say My Name)` 댄스 버전 뮤직비디오를 게재했다.이번에 공개된 댄스 버전 뮤직비디오에는 오직 ANS의 퍼포먼스에만 초점이 맞춰져 있다. 각 멤버들의 클로즈업된 이미지컷과 퍼포먼스가 함께 구성되어 있었던 기존 공식 뮤직비디오와 달리, ANS의 자랑인 `칼 군무`를 처음부터 끝까지 보여주면서 중독성 있는 안무와 함께 탄탄한 실력을 강조한 것이다.앞서 ANS는 `Say My Name` 한복 버전 또한 공개했던 바. 당시 품이 넉넉한 한복을 입었음에도 불구하고 선이 살아있다는 호평을 받은 그룹인 만큼 두드러진 댄스 실력을 가감 없이 선보인다.지난달 10일 `Say My Name`을 발표했던 ANS는 약 5주간의 활동을 마치고 지난 13일 음악방송 활동을 종료했다. 다만 공식 활동 마무리 이후에도 유튜브 등을 통해 팬들과 꾸준히 소통할 예정이다. 아직 데뷔한지 반년이 채 안된 신인인 만큼 다양한 콘텐츠로 자신들의 매력을 하나씩 꺼내 보이겠다는 포부다. 이번 미공개 뮤직비디오 역시 활동 종료를 아쉬워하는 팬들에게 특별한 선물이 될 것으로 보인다.한편, ANS는 리나, 로연, 달린, 라온, 비안, 담이, 제이, 해나로 이루어진 8인조 그룹이다.