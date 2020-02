이달의 소녀, 매일 매일이 기록 경신 `기록의 소녀들`

한국경제TV 핫뉴스

걸그룹 이달의 소녀(LOONA)가 새로운 기록들을 만들어내고 있다.18일 오전 국내 최대 음반 판매량 집계 사이트 한터차트의 글로벌 실시간 차트에 따르면 이달의 소녀의 미니앨범 2집 `해시`(#)의 한정반 A는 2위, 한정반 B 3위, 일반반 A가 4위를 기록했다.특히 이 차트는 전 세계 팬들이 직접 정품 인증해 만들어가는 신개념 음악 차트로 알려져 더욱 의미가 깊다.뿐만 아니라 이달의 소녀의 `해시`는 지난 6일 2020년 6주 차 가온차트 일간 소매점 앨범 차트에서도 1위에 랭크되며 화력을 입증해 보인 바 있다.앞서 이달의 소녀는 지난 5일 컴백 후 미국 빌보드 7개 차트에 진입하며 또 한 번 자체 기록을 경신했었다. 또한 ‘해시’는 빌보드 월드 앨범 차트 4위에 올랐고, 타이틀곡 ‘쏘왓’(So What)은 월드 디지털 세일즈 송 차트에서 4위를 기록했다.특히 컴백과 동시에 전 세계 트위터 트렌드 이슈 1위, 56개국 아이튠즈 앨범 차트에서도 1위로 정상을 찍으며 글로벌 대세 걸그룹으로 자리매김했다.`해시`는 `달의 뒷면`처럼 숨겨왔던 자신의 모습을 당당하게 드러내고 표출하라는 메시지를 담고 있는 앨범으로 인트로곡 `해시`와 타이틀곡 `쏘왓`, `넘버원`(Number 1), `오 (예스 아이 엠)’(Oh (Yes I Am))’, `땡땡땡`, `365`까지 총 6곡이 수록되어 있으며 한정판 CD에는 CO ONLY 음원이 담겨 있다.이달의 소녀는 신곡 ‘쏘왓’으로 활발한 활동을 펼치고 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지