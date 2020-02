드림캐쳐, 새 세계관 품고 돌아온다…신곡 `스크림` 발표

한국경제TV 핫뉴스

그룹 드림캐쳐가 새로운 세계를 품었다.드림캐쳐는 18일 오후 6시 첫 정규앨범 `Dystopia : The Tree of Language`를 발매하고 본격적인 컴백 활동에 돌입한다. 이에 앞선 지난 17일에는 타이틀곡 `Scream`의 뮤직비디오 티저를 공개하고 전 세계 팬들을 흥분케 했다.드림캐쳐의 새로운 시리즈 앨범명 `Dystopia`의 사전적 의미는 `反(반) 이상향`. 제목에서 유추할 수 있듯, 상처를 품은 언어로 인해 어둠으로 물든 세계와 드림캐쳐만의 이야기를 녹여냈다.`Dystopia`의 첫 작품인 `The Tree of Language`에서는 드림캐쳐가 펼쳐낼 방대한 이야기의 힌트들이 공개된다. 의문의 나무, 노인, 소녀, 가면, 그리고 드림캐쳐 멤버들. 이들의 얽히고설킨 관계 속에서 드림캐쳐가 전하고자 하는 날카로운 메시지가 숨어 있다.새 앨범의 타이틀곡은 미스터리 코드 속에 숨어있던 `Scream`이다. 록을 기반으로 일렉트로니카 사운드와의 조화를 시도, 드림캐쳐의 장르적 스펙트럼이 한 발 더 나아감을 보여준다. 중세는 물론, 현대에도 횡행하고 있는 `마녀사냥`을 모티브로 곡을 구체화시켰다.드림캐쳐의 새 앨범에는 `Scream` 외에도 `Intro`와 `Outro`를 포함 총 14개 트랙이 풍성하게 실렸다. 드림캐쳐의 세계관을 엿볼 수 있음은 물론, 장르적으로도 다양함을 취해 드림캐쳐의 매력을 극대화 한다. 특히 앞서 발표한 팬 송과 시연의 솔로 트랙도 포함돼 의미를 더한다.드림캐쳐컴퍼니는 "새로운 세계관을 그리는 앨범인 만큼 최선을 다해 준비했다. 여러분의 기대를 저버리지 않는 작품이 될 것이라 확신한다"면서 "드림캐쳐만의 `Dystopia`에 많은 관심과 사랑을 부탁드린다"고 당부했다.드림캐쳐의 첫 정규앨범 `Dystopia : The Tree of Language`과 타이틀곡 `Scream`의 뮤직비디오는 18일 오후 6시부터 만나볼 수 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지